زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت التقارير أن الزلزال وقع على عمق 4.7 كيلومتر (2.9 ميل).



وقبل أيام ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد حوالي 32 كيلومترًا (20 ميلًا) عن مدينة ييلان الساحلية شمال شرق تايوان يوم السبت، وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية في الجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

وشعر سكان تايوان بالزلزال الذي بلغ عمقه 73 كيلومترًا (45 ميلًا)، وهزّ المباني في العاصمة تايبيه، بحسب الإدارة، التي صنّفته ضمن الفئة الرابعة من حيث الشدة، ما يعني احتمال حدوث أضرار طفيفة.

وأفادت حكومة مدينة تايبيه بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة في أعقاب الزلزال مباشرة، مع تسجيل بعض الحالات المتفرقة لأضرار شملت تسرب الغاز والمياه وأضرارًا طفيفة في المباني.

وأعلنت شركة تايوان للطاقة أن أكثر من 3000 منزل في ييلان انقطعت عنها الكهرباء لفترة وجيزة.

أعلنت شركة TSMC، إحدى كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بالعالم ، أن عددًا محدودًا من منشآتها في مجمع هسينتشو للعلوم شمال تايوان قد استوفت معايير الإخلاء بعد الزلزال، وأن الموظفين الذين تم إجلاؤهم قد عادوا .

