تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-12-2025
بين دفء النهار وصقيع الليل.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار مرتقبة اليوم
دعاء الصباح 11 شهر رجب.. كلمات نبوية تمنحك البركة في الرزق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت التقارير أن الزلزال وقع على عمق 4.7 كيلومتر (2.9 ميل).


وقبل أيام ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد حوالي 32 كيلومترًا (20 ميلًا) عن مدينة ييلان الساحلية شمال شرق تايوان يوم السبت، وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية في الجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

وشعر سكان تايوان بالزلزال الذي بلغ عمقه 73 كيلومترًا (45 ميلًا)، وهزّ المباني في العاصمة تايبيه، بحسب الإدارة، التي صنّفته ضمن الفئة الرابعة من حيث الشدة، ما يعني احتمال حدوث أضرار طفيفة.

وأفادت حكومة مدينة تايبيه بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة في أعقاب الزلزال مباشرة، مع تسجيل بعض الحالات المتفرقة لأضرار شملت تسرب الغاز والمياه وأضرارًا طفيفة في المباني.

وأعلنت شركة تايوان للطاقة أن أكثر من 3000 منزل في ييلان انقطعت عنها الكهرباء لفترة وجيزة.

أعلنت شركة TSMC، إحدى كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بالعالم ، أن عددًا محدودًا من منشآتها في مجمع هسينتشو للعلوم شمال تايوان قد استوفت معايير الإخلاء بعد الزلزال، وأن الموظفين الذين تم إجلاؤهم قد عادوا .
 

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

