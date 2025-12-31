قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند

محمد على

اصطدم قطاران أحاديان في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخاند شمال الهند في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأصيب ما لا يقل عن 109 عمال، حسبما صرح مسؤول محلي لوكالة رويترز.

وأضاف المسؤول أن معظم العمال أصيبوا بجروح طفيفة، بينما عانى أربعة منهم من كسور.

واصطدم القطاران داخل نفق في بيبالكوتي، موقع مشروع الطاقة الكهرومائية القادم لشركة تيهري لتطوير الطاقة الكهرومائية (THDC)، المملوكة جزئيًا لشركة NTPC المحدودة


صرّح جاوراف كومار، المسؤول الإداري الأول في المنطقة، أن الحادث وقع ليلة الثلاثاء إثر تعطل مكابح أحد قطارات المونوريل.

وكانت القطارات تُستخدم لنقل العمال ومواد البناء.

وأضاف كومار أنه تم فتح المسارات، وأن العمل في المشروع سيُستأنف يوم الأربعاء.

تُشكّل الطاقة الكهرومائية حوالي 51 جيجاوات من إجمالي قدرة الطاقة المركبة في الهند، والتي تبلغ حوالي 505 جيجاوات، وتضم ولاية أوتاراخاند أكثر من 10 محطات كهرومائية عاملة بقدرة 2 جيجاوات تقريبًا، بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

