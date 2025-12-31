طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن جيش الاحتلال شن غارة أخرى استهدف المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها باتجاه المناطق الشرقية في مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، أصيبت امرأة فلسطينية وطفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة، غرب بلدة جباليا.

ومنذ وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة حماس، في أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 414، وإجمالي الإصابات إلى 1,147، فيما جرى انتشال 680 جثماناً.

يأتي ذلك في ظل استمرار تأثر قطاع غزة بالمنخفض الجوي، حيث أفادت مصاد محلية بارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء ديسمبر الجاري إلى 25 شخصًا، بينهم 6 أطفال.

وقالت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في غزة، إن قطاع غزة لم يشهد قبل شهر ديسمبر الحالي، منخفضات جوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية وبرد شديد.

وأضافت بانهيار 18 مبنى سكنيا متضررا من قصف سابق للاحتلال، بشكل كامل بفعل تأثيرات المنخفضات الجوية والأمطار في ذات الفترة، كما تعرّض أكثر من 110 مبانٍ سكنية لانهيارات جزئية "خطيرة"، تشكّل تهديدا مباشرا على حياة آلاف المواطنين القاطنين فيها أو بمحيطها.