نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس يجب أن تسلم جميع بنادقها وبنية الأنفاق التحتية لكي يتقدم مشروع واشنطن للسلام في غزة.

نزع سلاح حماس

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي في حوار مع قناة فوكس نيوز أن سبب تعقيد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، هو "نزع السلاح"، مضيفًا أن "حماس التزمت بنزع سلاحها" لكنها "ترفض القيام بذلك".

وقال نتنياهو إن حماس "لا تزال تمتلك نحو 20 ألف شخص مسلحين ببنادق كلاشينكوف، يستخدمونها بشكل دوري لإعدام أي شخص لا يريد استمرار استبدادهم"، لافتا إلى أن حماس لديها 60 ألف بندقية كلاشينكوف. هذا هو معنى نزع السلاح - يجب مصادرة كل هذه البنادق، وسحبها منهم، وتدمير أنفاقهم التي لا تزال تمتد لمئات الكيلومترات. لكن حماس ترفض ذلك".