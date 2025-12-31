قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»

ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

أفاد مسئول أمريكي ومصدر جمهوري مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على تجنب أي خلاف علني مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى في ظل وجود اختلافات بينهما حول سياسات رئيسية تتعلق بالشرق الأوسط.

خلافات ترامب ونتنياهو

وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن ترامب يعتقد حاليًا أن الخلافات العلنية مع نتنياهو لن تخدم مصالحه السياسية أو الاستراتيجية، لا سيما في قطاع غزة، حيث يهدف إلى الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام خلال أسابيع.

وقال المسؤول الأمريكي، : "بينما شعر بعضنا ممن يعملون مع الرئيس بالإحباط من نتنياهو، ونعتقد أنه يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، فقد تم حجب الرئيس عمدًا عن هذه المحادثات".

بعد انطلاق المرحلة الأولى من الخطة في أكتوبر باتفاق هدنة محفوف بالمخاطر واتفاق إنقاذ الرهائن، سعت الولايات المتحدة إلى الانتقال إلى المرحلة التالية، والتي من المفترض أن تشهد إنشاء آليات حكم وأمن مسؤولة عن إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بدلاً من حماس.

فتح معبر رفح

وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب وكبار مساعديه أثاروا هذه القضية الأخيرة خلال اجتماعاتهم يوم الاثنين مع نتنياهو في ويست بالم بيتش، ويعتقدون أن هذه المناشدات السرية ستؤدي إلى إعلان إسرائيلي في الأيام المقبلة عن فتح معبر رفح بالكامل. 

رفضت إسرائيل حتى الآن السماح بدخول المدنيين إلى غزة قبل إعادة جثمان الرهينة الأخير، الرقيب أول في الشرطة الإسرائيلية ران غفيلي.

وبينما صرّح ترامب للصحفيين يوم الاثنين بأنه ملتزم بتأمين إطلاق سراح غفيلي، إلا أنه لم يربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بعودة رفاته.

ويعتقد الرئيس الأمريكي أن إظهار جبهة موحدة مع نتنياهو سيجعل رئيس الوزراء أكثر تقبلاً لبعض المطالب الأمريكية، بما في ذلك تلك التي قد تُثير استياء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف أو تُعرّضه لانتقادات من خصومه في عام انتخابي، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وقد تجلّت هذه الاستراتيجية بوضوح في منتجع مارالاغو، حيث أشاد ترامب بنتنياهو وأصرّ على أن الرجلين متفقان في كل شيء تقريبًا.

العفو عن نتنياهو

وقال ترامب للصحفيين أثناء استقباله نتنياهو في المنتجع، وحثّ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مجددًا على العفو عنه: "إنه رئيس وزراء في زمن الحرب. إنه بطل".

وأفاد مسؤول أمريكي بأن ترامب، خلال الاجتماع نفسه، أعرب عن قلقه إزاء عنف المستوطنين الجامح، وتوسع المستوطنات، والسياسات الإسرائيلية التي تُهدد بانهيار السلطة الفلسطينية، مُوضحاً أن الحوار كان ودياً وأن رئيس الوزراء بدا مُتقبلاً لمخاوف واشنطن.

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

