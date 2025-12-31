تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدًا مباشرًا لإيران حول محاولتها إعادة بناء قدراتها النووية وفق زعمه.

القدرات النووية الإيرانية

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تحاول إعادة بناء قدراتها النووية في مواقع لم تقصف، وتسعى لاستعادة قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية".

وفي حواره مع شبكة فوكس نيوز، كشف نتنياهو أنه "قبل أسبوعين، عرضت عليّ معلومات حول مناورات عسكرية تتضمن إطلاق صواريخ باليستية، وقلت حينها إن عواقب هذا الفعل ستكون وخيمة".

عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وفي سياق آخر، زعم رئيس حكومة الاحتلال، أنه يرغب في التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية"، وأنه يبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال الانتقامية بالضفة الغربية، في إشارة إلى عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.

وادعى رئيس حكومة الاحتلال أنه لا يقبل العنف الذي يمارسه المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ووصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا لبحث عدد من الملفات على رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، إلى جانب التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل.