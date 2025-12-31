انقلاب 30 عربة قطار في «كنتاكي» الأمريكية تحمل مادة كيميائية خطيرة.. وحظر خروج السكان

أفادت السلطات الأمريكية بخروج أكثر من 30 عربة قطار شحن عن مسارها في ولاية كنتاكي، من بينها عربة واحدة على الأقل كانت تتسرب منها مادة كيميائية خطرة.

خروج قطار عن مساره في كنتاكي

وقع الحادث حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في منطقة ريفية بمقاطعة تود الأمريكية وصدر أمر بالبقاء في المنازل ضمن دائرة نصف ميل، ثم رُفع في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحسب ما أفادت به شبكة "فوكس نيوز".

تُظهر صور جوية عربات الشحن الخارجة عن مسارها متكدسة على طول السكة الحديدية في ريف كنتاكي، مع انقلاب عدة عربات على جوانبها وتناثر الحطام في الحقول المجاورة.

انقلاب عربة قطار تحمل كبريت

انسكب الكبريت المنصهر من إحدى العربات، وهو كبريت مُسخّن إلى الحالة السائلة ويُستخدم عادةً في التطبيقات الصناعية، مثل إنتاج الأسمدة.

ووفقًا لوكالة حماية البيئة، يُمكن أن يُسبب الكبريت المنصهر حروقًا حرارية شديدة ويُطلق غازات مُهيّجة مثل ثاني أكسيد الكبريت أو كبريتيد الهيدروجين عند تعرضه للاضطراب.

لم يتضح عدد عربات القطار بالكامل، مع أن العديد منها بقي على القضبان ولم يخرج عن مساره.

استجابت عدة بلدات ومسؤولو إدارة الطوارئ بالولاية للحادث ولم تتأثر أي منازل على الفور، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأكد حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، إصدار أمر بالبقاء في المنازل لمدينة ترينتون، ونصح السكان باتباع الإرشادات المحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.