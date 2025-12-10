عاجل .. إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية ومصرع وإصابة شخصين

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي أمس الثلاثاء، وألقت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به.

إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي

وأعلنت شرطة فرانكفورت، عاصمة الولاية، فرض حالة إغلاق على الحرم الجامعي وأظهرت لقطات فيديو من قناة WLKY-TV في لويفيل عدة سيارات شرطة خارج مجموعة من مساكن الطلاب، بالإضافة إلى شريط مسرح الجريمة في ساحة الجامعة.

ولم يتضح بعد مكان وقوع إطلاق النار ولم ترد شرطة الجامعة أو مسئولوها على الرسائل فورًا، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقالت شرطة فرانكفورت إنها استجابت لبلاغ عن حادثة إطلاق نار، وأكدت تأمين الحرم الجامعي ومن المقرّر أن تصدر السلطات مزيدًا من المعلومات في مؤتمر صحفي مسائي.

وقال حاكم الولاية آندي بيشير في منشور على منصة "إكس" سنشارك المزيد من المعلومات حال توفرها. قوات الأمن موجودة في الموقع، وتم القبض على مشتبه به. فلندعُ بالشفاء العاجل لجميع المتضررين".

جامعة ولاية كنتاكي هي جامعة حكومية تاريخية للسود، تضم حوالي 2200 طالب.. وقد أقرّ المشرعون إنشاءها عام 1886.

تقع الجامعة على بُعد حوالي 3.2 كيلومتر شرق مبنى الكابيتول.