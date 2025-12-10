قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي
6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها
الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل
رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان
أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف
طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل
شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط
«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب
محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

رأى أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رفض المشاركة في كأس العرب 2025 خشية الإخفاق وتسليط الضغوط عليه.

وقال أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «حسام حسن مراحش كأس العرب خوفًا من الضغوط وشبح الإقالة».

وأضاف أبو مسلم أن حسام حسن رفض قيادة منتخب مصر في كأس العرب خوفًا من الإخفاق قبل بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتساءل قائلًا: «كيف تم تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للمنتخب الثاني وهو على خلاف واضح مع حسام حسن؟»، مشيرًا إلى أنه كان يجب تعيين مدير فني آخر للمنتخب.

وتابع قائلًا: «الناس في كأس العرب كانت رايحة تهرج، حتى أسماء اللاعبين على التيشيرتات لم تكن صحيحة، ولاعب يكتب اسم موفاسا على تيشرته.. والإخفاق في البطولة كان متوقعًا».

أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق الأهلي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كأس العرب 2025

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
