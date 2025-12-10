شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط

رأى أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رفض المشاركة في كأس العرب 2025 خشية الإخفاق وتسليط الضغوط عليه.

وقال أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «حسام حسن مراحش كأس العرب خوفًا من الضغوط وشبح الإقالة».

وأضاف أبو مسلم أن حسام حسن رفض قيادة منتخب مصر في كأس العرب خوفًا من الإخفاق قبل بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتساءل قائلًا: «كيف تم تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للمنتخب الثاني وهو على خلاف واضح مع حسام حسن؟»، مشيرًا إلى أنه كان يجب تعيين مدير فني آخر للمنتخب.

وتابع قائلًا: «الناس في كأس العرب كانت رايحة تهرج، حتى أسماء اللاعبين على التيشيرتات لم تكن صحيحة، ولاعب يكتب اسم موفاسا على تيشرته.. والإخفاق في البطولة كان متوقعًا».