طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا

حلقت مقاتلتان أمريكيتان فوق خليج فنزويلا أمس الثلاثاء، فيما يبدو أنه أقرب ما وصلت إليه طائرات حربية أمريكية من المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ بدء حملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب.

طائرات أمريكية فوق خليج فنزويلا

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 تابعتين للبحرية الأمريكية تحلقان فوق الخليج - وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ويبلغ عرضه حوالي 150 ميلاً فقط في أوسع نقطة فيه - وتقضيان أكثر من 30 دقيقة في التحليق فوق الماء. وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن الطائرتين أجرتا "رحلة تدريبية روتينية" في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ولم يتمكن المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات العسكرية الحساسة، من تحديد ما إذا كانت الطائرتان مسلحتين، لكنه أشار إلى أنهما بقيتا في المجال الجوي الدولي أثناء رحلتهما.

شبّه المسئول الرحلة التدريبية بتدريبات سابقة كانت تهدف إلى إظهار مدى وصول الطائرات الأمريكية، وقال إن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الاستفزاز.

طائرات أمريكية قرب ساحل فنزويلا

سبق للجيش الأمريكي أن أرسل قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس وبي-1 لانسر إلى المنطقة، لكن هذه الطائرات حلقت حتى ساحل فنزويلا وعلى طوله.

ولم يُشر إلى أن هذه الطائرات حلقت بالقرب من أراضي البلاد مثل طائرات إف/إيه-18 المقاتلة يوم الثلاثاء.

وتُعد هذه الطلعات الجوية أحدث إجراء يتخذه الجيش الأمريكي في إطار تعزيز وجوده الأكبر في المنطقة منذ عقود، وشن سلسلة من الضربات القاتلة على قوارب يُزعم أنها تُهرِّب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات البرية قادمة قريبًا، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل عن موقعها.

أصر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن الهدف الحقيقي من العمليات العسكرية الأمريكية هو إجباره على التنحي عن منصبه.