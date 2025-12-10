قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء
«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول
اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ .. الأشياء المُعينة على صلاة الفجر بالمسجد
طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا
سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء
أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا

طائرات حربية أمريكية
طائرات حربية أمريكية
ناصر السيد

حلقت مقاتلتان أمريكيتان فوق خليج فنزويلا أمس الثلاثاء، فيما يبدو أنه أقرب ما وصلت إليه طائرات حربية أمريكية من المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ بدء حملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب.

طائرات أمريكية فوق خليج فنزويلا

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 تابعتين للبحرية الأمريكية تحلقان فوق الخليج - وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ويبلغ عرضه حوالي 150 ميلاً فقط في أوسع نقطة فيه - وتقضيان أكثر من 30 دقيقة في التحليق فوق الماء. وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن الطائرتين أجرتا "رحلة تدريبية روتينية" في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ولم يتمكن المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات العسكرية الحساسة، من تحديد ما إذا كانت الطائرتان مسلحتين، لكنه أشار إلى أنهما بقيتا في المجال الجوي الدولي أثناء رحلتهما.

شبّه المسئول الرحلة التدريبية بتدريبات سابقة كانت تهدف إلى إظهار مدى وصول الطائرات الأمريكية، وقال إن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الاستفزاز.

طائرات أمريكية قرب ساحل فنزويلا

سبق للجيش الأمريكي أن أرسل قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس وبي-1 لانسر إلى المنطقة، لكن هذه الطائرات حلقت حتى ساحل فنزويلا وعلى طوله. 

ولم يُشر إلى أن هذه الطائرات حلقت بالقرب من أراضي البلاد مثل طائرات إف/إيه-18 المقاتلة يوم الثلاثاء.

وتُعد هذه الطلعات الجوية أحدث إجراء يتخذه الجيش الأمريكي في إطار تعزيز وجوده الأكبر في المنطقة منذ عقود، وشن سلسلة من الضربات القاتلة على قوارب يُزعم أنها تُهرِّب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. 

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات البرية قادمة قريبًا، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل عن موقعها.

أصر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن الهدف الحقيقي من العمليات العسكرية الأمريكية هو إجباره على التنحي عن منصبه.

توتر في الكاريبي مقاتلات أمريكية خليج فنزويلا طائرات حربية أمريكية طائرات أمريكية فوق خليج فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

معتز مطر

المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري

ترشيحاتنا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نصائح القومي لتنظيم الاتصالات .. بعد تحذير Google وApple لهجمات علي الهواتف

كوثر محمود نقيب التمريض

التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية

رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة

الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

بالصور

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد

مع برودة الشتاء .. طرق طبيعية فعالة لعلاج قشرة الشعر دون مواد كيميائية

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

برودة القدمين في الشتاء .. متى تكون علامة خطر؟

أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد