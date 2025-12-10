قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء
«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول
اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ .. الأشياء المُعينة على صلاة الفجر بالمسجد
طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا
سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء
أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد
رياضة

حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو

حسام البدري
حسام البدري
محمد سمير

أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، أن تجربته الحالية مع الفريق الليبي شهدت نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أنه حقق العديد من البطولات في فترة قصيرة، لأول مرة خارج النادي الأهلي.

وقال البدري، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد: "سعيد بما حققته مع الأهلي طرابلس، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إسعاد جماهير الفريق".

وأضاف أن الأهلي طرابلس يمتلك لاعبين مميزين سواء من المحليين أو المحترفين، وقد نجح الجميع في حصد جميع بطولات الموسم، مؤكدًا أن الكرة الليبية في تطور مستمر.

وكشف البدري عن إمكانية الاستعانة بلاعبين مصريين خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق، مشيدًا بقدرات اللاعبين على التعامل مع الضغوط وتحقيق النتائج.

وتطرق البدري إلى لاعب النادي الأهلي أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أنه استطاع تقديم نفسه بشكل جيد مع الفارس الأحمر، بفضل قدرته على مواجهة الضغوط.

واختتم تصريحاته قائلاً: "لم يحصل تواصل معي لتولي القيادة الفنية للأهلي قبل ييس توروب، وأنا على استعداد لخدمة الأهلي في أي وقت".
 

