6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 38 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ست ساعات.

اختراق أجواء موسكو

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة بين الساعة 14:00 و20:00 بتوقيت روسيا، من بينهم سبع طائرات مسيرة في سماء منطقة موسكو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه "لا شك في أن روسيا تتمتع بموقف تفاوضي أقوى من أوكرانيا كما أنه يرى أنها صاحبة اليد العليا في ظل المناقشات الحاسمة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات".

خطة السلام الأمريكية

وأعرب الرئيس الأمريكي، في تصريحات أمس الثلاثاء عن شعوره بالإحباط إذ لم تقبل أوكرانيا بعد خطة السلام الأمريكية المقترحة، والتي ستؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة وتنازلات أخرى، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير نشره أمس الثلاثاء.

وقال “ترامب” إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأوكرانيا "يخسران" الحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات من العملية العسكرية الروسية، مضيفًا أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإجراء انتخابات في أوكرانيا، فيما قال زيلينسكي، الذي كانت ولايته ستنتهي لولا الحرب، لـ (أكسيوس) في سبتمبر الماضي، إنه مستعد للتنحي بعد الحرب.