دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا من داخل الحرم المكي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها: "ختامها مسك، الحمد لله ختمت رحلتي إلى جدة بالذهاب لمكة لأداء عمرة لأمي كما تعودت كل سنة، وربنا ما يقطعليش عادة. الله يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواك الجنة يا رب، ربنا يخلي كل الأمهات ويبارك لهم، ويرحم كل الأمهات اللاتي غبن عنّا".

وتابعت: "الأم أغلى وأهم ما في الوجود كله.. أمك ثم أمك ثم أمك.. وحشتيني يا أمي، وحشني حضنك وحنانك.. وعزائي أنك في مكان أجمل من هذه الدنيا".

من جانب آخر، دافعت الفنانة القديرة إلهام شاهين عن فيلم "الست" بعد الهجوم الذي تعرّض له صناع الفيلم عقب طرح البرومو.

وقالت شاهين في لقاء مصور مع موقع صدى البلد: "لو فيه حاجة ما أعجبتهم وانتقدوها نحترم النقد، لكن إن فنانة تتهاجم والناس ما شافتش العمل، ده معناه إيه؟ إنتوا بتهاجموا إيه؟ ده كلام فارغ وشغل لجان".