مع برودة الشتاء .. طرق طبيعية فعالة لعلاج قشرة الشعر دون مواد كيميائية

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تزداد معاناة الكثيرين من قشرة الشعر نتيجة جفاف فروة الرأس وتأثرها بالهواء البارد، وهو ما يجعل البحث عن علاج طبيعي لقشرة الشعر أولوية لدى العديد من النساء والرجال.

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

وبحسب ما ذكر في موقع Medical News Today، عن العناية بالشعر، فإن بعض المكونات الطبيعية أثبتت فعاليتها في التخلص من القشرة وعلاج التهيج والحكة دون اللجوء إلى مواد كيميائية قاسية قد تزيد المشكلة سوءًا في الشتاء، ومن أبرزها :

ـ زيت جوز الهند:

يساعد على ترطيب فروة الرأس وعلاج القشرة الناتجة عن الجفاف، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب. توصي المواقع الأجنبية باستخدامه 2–3 مرات أسبوعيًا.

ـ جل الألوفيرا (الصبار):

يحتوي على خصائص مهدئة ومضادة للبكتيريا، ويساعد على تهدئة الحكة وتقليل القشرة عند وضعه على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة قبل الغسل.

ـ خل التفاح:

يعمل على إعادة توازن درجة الحموضة في فروة الرأس، مما يقلل من نمو الفطريات المسببة للقشرة. يُستخدم بعد تخفيفه بالماء مرة أو مرتين أسبوعيًا.

ـ زيت شجرة الشاي:

من أقوى مضادات الفطريات الطبيعية، ويساعد على التخلص من القشرة العنيدة. يمكن إضافته للشامبو أو تخفيفه بزيت ناقل قبل الاستخدام.

ـ الحلبة:

غنية بمضادات الأكسدة، وتُستخدم بعد نقعها وطحنها كقناع يساعد على تقليل القشرة وتحسين صحة فروة الرأس.

ـ عصير البصل:

يحتوي على مواد مضادة للميكروبات، ويساعد على تقليل القشرة وتحفيز نمو الشعر عند وضعه على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة.

ـ الحناء الطبيعية:

تعمل على تهدئة فروة الرأس وتقليل الالتهاب، ويمكن خلطها بالزبادي للحصول على ترطيب إضافي وعلاج القشرة بفعالية.

نصائح للوقاية من قشرة الشعر خلال الشتاء

ـ تجنّبي غسل الشعر بمياه ساخنة جدًا.

ـ استخدمي شامبو ضد القشرة عند الحاجة.

ـ قللي من استخدام السشوار.

ـ احرصي على شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب فروة الرأس.