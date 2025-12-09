وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

تبحث الكثير من السيدات عن طرق فرد الشعر بدون استخدام المواد الكيميائية الضارة، التي قد تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه.

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

وهناك وصفات طبيعية وآمنة تساعد على فرد الشعر وترطيبه، مع الحفاظ على صحته ولمعانه، لتكون بديلاً صحيًا للمواد الكيميائية، وفقا لما نشر في موقع Healthline، ومن أفضلها:

ـ الحليب والعسل:

وخلط الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل وتوزيعه على الشعر يتركه ناعمًا ولامعًا، ويعمل على ترطيبه وفرده بعد 30–60 دقيقة قبل الغسل.

ـ الألوفيرا (الصبار):

يحتوي جل الصبار على إنزيمات تساعد على تقوية الشعر وفرده بشكل طبيعي، كما يهدئ فروة الرأس ويقلل الهيشان.

ـ الزيوت الطبيعية:

وتساعد زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الأركان على فرد الشعر مؤقتًا، وتغذيه وتحميه من التقصف.

ـ حليب جوز الهند وصفار البيض:

ويساعد مزج حليب جوز الهند مع صفار بيضة ووضعه على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الغسل على فرد الشعر وزيادة لمعانه.

ـ الزبادي والعسل:

ويساعد خلط الزبادي مع العسل وتوزيعه على الشعر على فرده وتنعيمه، كما يغذي فروة الرأس ويقلل التجاعيد.

ـ المايونيز الطبيعي:

ويحتوي المايونيز الطبيعي على بروتينات تساعد على فرد الشعر وترطيبه، ويُترك لمدة 20–30 دقيقة قبل الغسل بالشامبو المعتاد.

نصائح مهمة لفرد الشعر بشكل طبيعي



ـ تجنبي استخدام الحرارة بشكل مفرط بعد تطبيق الوصفات لتجنب تلف الشعر.

ـ استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتوزيع الوصفات بالتساوي.

ـ كرري الوصفات مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.