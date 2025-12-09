قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيناريوهات ما بعد مادورو.. إدارة ترامب تضع خطة سرية عقب رحيل الرئيس الفنزويلي
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
آية التيجي

يتجه كثير من الأشخاص للبحث عن أطعمة تساعدهم على النوم الهادئ والتغلب على الأرق، وفي مقدمتها الموز.

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

ويمكن لتناول حبة من الموز قبل النوم مباشرة أن تُحدث فارقًا كبيرًا في جودة النوم وصحة الجسم. وفقا لما نشر في موقع Healthline، وتشمل ما يلي:

ـ تحسين جودة النوم:
ويعتبر  الموز غني بمعدن المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات، والبوتاسيوم الذي يهدئ الجهاز العصبي، مما يساعد على نوم أعمق وأكثر استقرارًا.

ـ رفع مستويات السيروتونين والميلاتونين طبيعيًا:
ويحتوي الموز على حمض التريبتوفان الذي يحفّز الجسم على إنتاج السيروتونين، وهو بدوره يتحول إلى الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

ـ خفض التوتر قبل النوم:
ويساعد تناول الموز قبل النوم على تقليل هرمونات التوتر بفضل العناصر الغذائية التي تدعم الشعور بالراحة والهدوء.

ـ الوقاية من الجوع الليلي:
يحتوي الموز على ألياف طبيعية تمنح الجسم إحساسًا بالشبع، مما يقلل نوبات الجوع التي قد توقظ البعض أثناء الليل.

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم ليلًا:
وتعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الموز على الحفاظ على توازن السكر في الدم طوال فترة النوم.

ـ دعم صحة القلب أثناء النوم:
البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على ضبط ضغط الدم وتوازن السوائل، مما يدعم وظائف القلب خلال ساعات النوم.

فوائد الموز قبل النوم ماذا يحدث عند تناول موزة قبل النوم الموز والنوم أطعمة تساعد على النوم الموز لصحة القلب الموز والميلاتونين

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: العتاب فرصة ذهبية لإحياء العلاقات

جانب من اللقاء

رئيس الهيئة: بدء التحصيل الإلكتروني على أتوبيسات النقل العام قريباً

افتتاح المركز الطبي المصري في جامبيا

الصحة: المركز الطبي المصري يوفر جميع التخصصات المطلوبة في جامبيا

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

