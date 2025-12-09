قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

يتجه كثير من الأشخاص للبحث عن أطعمة تساعدهم على النوم الهادئ والتغلب على الأرق، وفي مقدمتها الموز.

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

ويمكن لتناول حبة من الموز قبل النوم مباشرة أن تُحدث فارقًا كبيرًا في جودة النوم وصحة الجسم. وفقا لما نشر في موقع Healthline، وتشمل ما يلي:

ـ تحسين جودة النوم:

ويعتبر الموز غني بمعدن المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات، والبوتاسيوم الذي يهدئ الجهاز العصبي، مما يساعد على نوم أعمق وأكثر استقرارًا.

ـ رفع مستويات السيروتونين والميلاتونين طبيعيًا:

ويحتوي الموز على حمض التريبتوفان الذي يحفّز الجسم على إنتاج السيروتونين، وهو بدوره يتحول إلى الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

ـ خفض التوتر قبل النوم:

ويساعد تناول الموز قبل النوم على تقليل هرمونات التوتر بفضل العناصر الغذائية التي تدعم الشعور بالراحة والهدوء.

ـ الوقاية من الجوع الليلي:

يحتوي الموز على ألياف طبيعية تمنح الجسم إحساسًا بالشبع، مما يقلل نوبات الجوع التي قد توقظ البعض أثناء الليل.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم ليلًا:

وتعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الموز على الحفاظ على توازن السكر في الدم طوال فترة النوم.

ـ دعم صحة القلب أثناء النوم:

البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على ضبط ضغط الدم وتوازن السوائل، مما يدعم وظائف القلب خلال ساعات النوم.