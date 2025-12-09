5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مع برودة الأجواء وبدء الشتاء وسقوط الأمطار ، يحتاج الجميع لتناول مشروبات للتدفئة في الشتاء وترفع المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية والفيتامينات خاصة الأعشاب الطبيعية المفيدة للجسم.

مشروبات للتدفئة في الشتاء

١- المشروب الذهبي - الحليب بالكركم

مضاد قوي للالتهابات ويقوي المناعة، يفضل إضافة الفلفل الأسود لزيادة الامتصاص.

حليب بالكركم

٢- الكاكاو الساخن

هو مشروب شتوي مثالي لعشاق الطعم الغني، يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة تُحسن المزاج وتعزز من صحة القلب، ويُساعد الكاكاو الداكن على الاسترخاء بفضل مركب الثيوبرومين، فقط امزج ملعقة من مسحوق الكاكاو غير المحلى مع كوب من الحليب أو الماء الساخن، وأضف القليل من العسل أو السكر حسب الرغبة.

مشروب الكاكاو الساخن

٣- الزنجبيل بالقرفة

الزنجبيل والقرفة مزيج رائع يمنح الجسم حرارة داخلية ويُحسن الدورة الدموية، ويعتبر الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات ويساعد على تقوية المناعة، وتحسن القرفة من تدفق الدم وتُعزز الشعور بالدفء.

فوائد مشروب الزنجبيل

٤- السحلب

يعد السحلب من أشهر المشروبات الشتوية حيث يتميز بقوامه الكريمي وطعمه الحلو ويحتوي السحلب على الحليب الذي يوفر الكالسيوم وفيتامين د، مما يعزز صحة العظام التي قد تتأثر بانخفاض التعرض للشمس خلال الشتاء، كما يمكن إضافة المكسرات لتعزيز قيمته الغذائية.

٥- القرفة بالحليب

يعتبر مشروب القرفة بالحليب خيارًا رائعًا في الأيام الباردة، وتحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في تحسين الدورة الدموية، كما أن الحليب يمد الجسم بالطاقة والبروتين، ويمكن إضافة العسل لتحسين الطعم وزيادة الفائدة الصحية.