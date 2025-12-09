مع برودة فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن مشروبات ساخنة تمنح الجسم الدفء والطاقة.

ويُعد مشروب القرفة بالحليب من ألذ وأشهر المشروبات الشتوية، حيث يجمع بين الطعم الغني والفوائد الصحية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة.

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

المكونات (تكفي كوبين)

2 كوب حليب كامل الدسم

1 عود قرفة أو 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي (حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

رشة صغيرة من جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير

1. في وعاء على النار المتوسطة، اسكبي الحليب.

2. أضيفي عود القرفة واتركي الحليب حتى يسخن دون أن يغلي.

3. عندما يبدأ البخار بالظهور، خففي النار.

4. أضيفي العسل والفانيليا وقلّبي جيدًا.

5. ارفعي المشروب من على النار وأزيلي عود القرفة.

6. اسكبيه في أكواب التقديم وأضيفي رشة جوزة الطيب على الوجه.

فوائد مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

يساعد على تدفئة الجسم بسرعة.

يقوي جهاز المناعة.

يخفف أعراض نزلات البرد.

يساعد على الاسترخاء وتحسين النوم.