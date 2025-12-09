يعشق الكثير المشروبات الشتوية وخصوصا في البرد إليك أهم المشروبات الدافئة المناسبة للطقس البارد وأيام المطر.

مشروبات تمنحك دفء وطاقة ومناعة أقوى:

1) السحلب

من أشهر مشروبات الشتاء.

يدفّي الجسم فورًا ويشبع.

يُحضَّر بالحليب والنشا ويمكن إضافة جوز الهند والمكسرات والقرفة.

2) الهوت شوكليت

غني ومحبوب في البرد.

يعطي طاقة وسعادة.

ممكن تعمليه بكاكاو خام وحليب وسكر خفيف ورشة قرفة.

3) الكابتشينو والقهوة باللبن

مثالية في الأجواء الممطرة.

تمنح تركيز ودفء.

إضافة القرفة أو الهيل تعطي نكهة مميزة.

4) شاي بالقرفة والجنزبيل

دافي جدًا ويزيد المناعة.

يعالج البرد ويُحسّن الدورة الدموية.

مناسب جدًا بعد يوم طويل في المطر.

5) الينسون

مهدئ وقوي للبرد والتهاب الحلق.

مناسب للأطفال والكبار.

6) الزنجبيل بالليمون والعسل

مشروب شتوي قوي.

يرفع المناعة ويخفف الكحة واحتقان الأنف.

يُشرب ساخن قبل النوم.

7) شاي الكرك (الحليب الهندي)

نكهة قوية ودافئة.

يتكون من حليب + شاي أسود + هيل + زنجبيل + قرفة.

8) حلبة بالحليب

غني ومغذي جدًا.

مثالي للدفء وتعويض الطاقة.

9) كاكاو بالمارشميلو

مناسب للأطفال وأيام المطر.

يشعرهم بالمتعة والدفء.

10) شاي بالنعناع أو المرمرية

خفيف ودافي ويهدي المعدة والأعصاب.

مناسب خاصة ليلاً.