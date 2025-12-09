قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل صيغ الاستغفار لتحقيق الأماني وجلب الخيرات.. كلمات تفتح لك أبواب الفرج
خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟
دون إصابات.. السكة الحديد تعيد 3 عربات إلى مسارها بعد خروجها عن القضبان
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-12-2025
4 عبادات تعادل قيام الليل في الأجر.. لا تفوت ثوابها
محمد صلاح أسطورة وجماهير ليفربول وراه.. مدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يكشف التفاصيل
الأسبوع القادم قرار مهم.. وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الزمالك
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
مرأة ومنوعات

المشروبات الدافئة المناسبة للطقس البارد وأيام المطر

مشروبات شتوية
مشروبات شتوية
ريهام قدري

يعشق الكثير المشروبات الشتوية وخصوصا في البرد إليك أهم المشروبات الدافئة المناسبة للطقس البارد وأيام المطر.

 مشروبات تمنحك دفء وطاقة ومناعة أقوى:
1) السحلب
من أشهر مشروبات الشتاء.
يدفّي الجسم فورًا ويشبع.
يُحضَّر بالحليب والنشا ويمكن إضافة جوز الهند والمكسرات والقرفة.
2) الهوت شوكليت
غني ومحبوب في البرد.
يعطي طاقة وسعادة.
ممكن تعمليه بكاكاو خام وحليب وسكر خفيف ورشة قرفة.
3) الكابتشينو والقهوة باللبن
مثالية في الأجواء الممطرة.
تمنح تركيز ودفء.
إضافة القرفة أو الهيل تعطي نكهة مميزة.
4) شاي بالقرفة والجنزبيل
دافي جدًا ويزيد المناعة.
يعالج البرد ويُحسّن الدورة الدموية.
مناسب جدًا بعد يوم طويل في المطر.
5) الينسون
مهدئ وقوي للبرد والتهاب الحلق.
مناسب للأطفال والكبار.
6) الزنجبيل بالليمون والعسل
مشروب شتوي قوي.
يرفع المناعة ويخفف الكحة واحتقان الأنف.
يُشرب ساخن قبل النوم.
7) شاي الكرك (الحليب الهندي)
نكهة قوية ودافئة.
يتكون من حليب + شاي أسود + هيل + زنجبيل + قرفة.
8) حلبة بالحليب
غني ومغذي جدًا.
مثالي للدفء وتعويض الطاقة.
9) كاكاو بالمارشميلو
مناسب للأطفال وأيام المطر.
يشعرهم بالمتعة والدفء.
10) شاي بالنعناع أو المرمرية
خفيف ودافي ويهدي المعدة والأعصاب.
مناسب خاصة ليلاً.

مشروبات مشروبات ساخنه مشروبات للشتاء

