فوائد اليانسون السحرية.. مشروب صغير بفوائد كبيرة

اليانسون من الأعشاب التي تُستخدم منذ القدم في الطب التقليدي، لأنه يمتلك خصائص طبيعية تمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، وأبرزها:



1. تهدئة الكحة والتهاب الحلق

يحتوي اليانسون على زيوت طيّارة تساعد في إذابة البلغم وتهدئة السعال واحتقان الحلق، لذلك يُنصح به خلال نزلات البرد والإنفلونزا.

2. تحسين الهضم وعلاج الانتفاخ

يساعد على تهدئة المعدة، تقليل الغازات، وتخفيف المغص عند الكبار والأطفال، لذا يلجأ إليه كثيرون بعد الوجبات الثقيلة.

3. تقليل القلق وتحسين النوم

رائحته المميزة لها تأثير مهدئ للأعصاب، ويساعد شربه قبل النوم على الاسترخاء ومحاربة الأرق.

4. تعزيز المناعة

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقوية الجهاز المناعي.

5. تنظيم الهرمونات عند النساء

له تأثير مشابه لهرمون الإستروجين، مما قد يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتقليل التقلصات.

6. دعم الجهاز التنفسي

يساعد في فتح الشعب الهوائية وتخفيف ضيق التنفس الخفيف الناتج عن الحساسية أو البرد.

7. مكافحة الالتهابات

يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة التهيّجات المختلفة داخل الجسم.