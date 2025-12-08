قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
مرأة ومنوعات

فوائد اليانسون السحرية.. مشروب صغير بفوائد كبيرة

اليانسون
اليانسون
ريهام قدري

اليانسون من الأعشاب التي تُستخدم منذ القدم في الطب التقليدي، لأنه يمتلك خصائص طبيعية تمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، وأبرزها:


1. تهدئة الكحة والتهاب الحلق
يحتوي اليانسون على زيوت طيّارة تساعد في إذابة البلغم وتهدئة السعال واحتقان الحلق، لذلك يُنصح به خلال نزلات البرد والإنفلونزا.
2. تحسين الهضم وعلاج الانتفاخ
يساعد على تهدئة المعدة، تقليل الغازات، وتخفيف المغص عند الكبار والأطفال، لذا يلجأ إليه كثيرون بعد الوجبات الثقيلة.
3. تقليل القلق وتحسين النوم
رائحته المميزة لها تأثير مهدئ للأعصاب، ويساعد شربه قبل النوم على الاسترخاء ومحاربة الأرق.
4. تعزيز المناعة
يحتوي على مضادات أكسدة تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقوية الجهاز المناعي.
5. تنظيم الهرمونات عند النساء
له تأثير مشابه لهرمون الإستروجين، مما قد يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتقليل التقلصات.
6. دعم الجهاز التنفسي
يساعد في فتح الشعب الهوائية وتخفيف ضيق التنفس الخفيف الناتج عن الحساسية أو البرد.
7. مكافحة الالتهابات
يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة التهيّجات المختلفة داخل الجسم.

