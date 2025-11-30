قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
ذكرى الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. صوت مكة الذي قرأ في الحرمين والأقصى
خارق ويقوي المناعة.. مشروب يحميك من الفيروسات

ريهام قدري

مع تزايد المخاطر الصحية وانتشار الفيروسات، أصبح الحفاظ على جهاز مناعة قوي من أولوياتنا اليومية. 

ويلعب الغذاء الصحي والمشروبات الطبيعية دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى. ومن بين هذه المشروبات.

وتوجد وصفات طبيعية سهلة التحضير تحتوي على مكونات غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، تساعد في تقوية المناعة بشكل فعال .

مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل:
الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات، والليمون غني بفيتامين C، والعسل يهدئ الحلق ويعزز المناعة.

الشاي الأخضر:
يحتوي على مضادات أكسدة قوية (مثل الـ catechins) التي تساعد في مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

ماء دافئ مع الليمون صباحًا:
يحفز جهاز المناعة ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي.

عصائر الحمضيات الطبيعية:
البرتقال، الجريب فروت، واليوسفي غني بفيتامين C الضروري لمحاربة العدوى.
مغلي الأعشاب مثل الزعتر، الإكليل (rosemary) .

الكركم:
مضادات الالتهابات الطبيعية تساعد في تقوية الدفاعات المناعية.

