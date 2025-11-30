يهدي نجاحه للجمهور.. مدين يحصد تكريمًا كأفضل ملحن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
حصد الملحن والمطرب مدين، تكريمًا خاصًا ضمن فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي، حيث نال جائزة أفضل ملحن لعام ٢٠٢٥ تقديرًا لإسهاماته الفنية ودوره البارز في صناعة الموسيقى خلال السنوات الأخيرة، ولتلحينه لأغاني كبار مطربي مصر والوطن العربي التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى المشاهدات والإعجاب. 

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية، وسط أجواء احتفالية تُبرز قيمة الإبداع العربي وتاريخه.

وأعرب مدين، عن امتنانه لإدارة الملتقى على هذا التكريم، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات تمنحه حافزًا كبيرًا للاستمرار في تقديم أعمال تليق بالجمهور.

وقال مدين ، خلال منشور له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التكريم: “شكرًا لملتقى التميز والإبداع العربي على التكريم، وشكرًا لكل النجوم والصنّاع شركائي في النجاح ده، وللجمهور الغالي اللي  كان سبب في نجاح الأعمال، ويارب أقدّر دايمًا أقدّم أعمال تعجبكم وتليق بيكم.”

وحظي التكريم بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من الفنانين، الذين أعربوا عن فخرهم بما يقدّمه مدين، من أعمال ناجحة ومتجددة، ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيه "بعد فراقك" والتي تجاوزت المليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في فترة وجيزة من طرحها، لتؤكد مكانته كمطرب وصاحب إحساس مختلف.

ويواصل مدين، خلال الفترة المقبلة تحضير عدد من المشاريع الفنية الجديدة، التي تجمع بين رؤيته الموسيقية المتجددة وخبرته الطويلة في التلحين والغناء، في خطوة يتوقع أن تلاقي صدى واسعًا لدى جمهوره ومحبيه.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد