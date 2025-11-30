يهدي نجاحه للجمهور.. مدين يحصد تكريمًا كأفضل ملحن

حصد الملحن والمطرب مدين، تكريمًا خاصًا ضمن فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي، حيث نال جائزة أفضل ملحن لعام ٢٠٢٥ تقديرًا لإسهاماته الفنية ودوره البارز في صناعة الموسيقى خلال السنوات الأخيرة، ولتلحينه لأغاني كبار مطربي مصر والوطن العربي التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى المشاهدات والإعجاب.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية، وسط أجواء احتفالية تُبرز قيمة الإبداع العربي وتاريخه.

وأعرب مدين، عن امتنانه لإدارة الملتقى على هذا التكريم، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات تمنحه حافزًا كبيرًا للاستمرار في تقديم أعمال تليق بالجمهور.

وقال مدين ، خلال منشور له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التكريم: “شكرًا لملتقى التميز والإبداع العربي على التكريم، وشكرًا لكل النجوم والصنّاع شركائي في النجاح ده، وللجمهور الغالي اللي كان سبب في نجاح الأعمال، ويارب أقدّر دايمًا أقدّم أعمال تعجبكم وتليق بيكم.”

وحظي التكريم بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من الفنانين، الذين أعربوا عن فخرهم بما يقدّمه مدين، من أعمال ناجحة ومتجددة، ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيه "بعد فراقك" والتي تجاوزت المليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في فترة وجيزة من طرحها، لتؤكد مكانته كمطرب وصاحب إحساس مختلف.

ويواصل مدين، خلال الفترة المقبلة تحضير عدد من المشاريع الفنية الجديدة، التي تجمع بين رؤيته الموسيقية المتجددة وخبرته الطويلة في التلحين والغناء، في خطوة يتوقع أن تلاقي صدى واسعًا لدى جمهوره ومحبيه.