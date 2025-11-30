إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز

طالب آلاف الأشخاص في إسبانيا بإجراء انتخابات برلمانية فورية، و خرجت احتجاجات حاشدة في العاصمة مدريد، ضد ما وصفوه بالفساد في الحكومة.

وأشارت التقارير إلى أن المتظاهرين احتجوا على "الفساد" المحيط بحكومة سانشيز ويطالبون بإجراء انتخابات عامة فورية.



ونظم حزب الشعب المعارض اليميني هذه الاحتجاجات، حيث تجمع المحتجون في ساحة معبد ديبود في مدريد، حاملين أعلام إسبانيا ولافتات تطالب باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز، بحسب ما نقلته وكالة "أوروبا برس".

وذكرت الصحيفة الإسبانية "فانغوارديا"، نقلا عن بيانات حزب الشعب، أن حوالي 80 ألف شخص تجمعوا في المسيرة الاحتجاجية.



وتحدث في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية البارزة، منهم رئيس حزب الشعب ألبرتو نونييز فيخو، ورئيسة منطقة مجتمع مدريد المستقلة إيزابيل دياوز أيوسو، إضافة إلى رئيسي الحكومة الإسبانية السابقين خوسيه ماريا أثنار وماريانو راخوي.