مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة

توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي أكد استمرار الريادة المصرية في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة حاليًا بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، لتبرز نجاح التنظيم المصري وإشادة الوفود المشاركة بالمستوى الفني والإداري المتميز.

واعتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 4 ميداليات برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات.

ونجح أبطال مصر في حصد أربع ميداليات ذهبية أحرزها كلًا من، عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، وفاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، وأحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية».

كما نالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، فيما أضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.

وحقق عدد من لاعبي المنتخب مراكز متقدمة، بعدما جاء كل من رحاب أنور، ومحمد اللقاني، وحازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، وأدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس بمنافساتهم المختلفة.

وقدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، التهنئة للاعبي المنتخب عقب هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا فخره بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون في منافسات، وما قدموه من أداء مشرف يليق باسم مصر.

وأشاد الدهراوي بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، وبالتزام اللاعبين وإصرارهم على تحقيق أفضل النتائج، موضحا أن الاتحاد سيواصل دعم أبطاله وتوفير كل السبل اللازمة لمواصلة مسيرة النجاح على الساحة الدولية.