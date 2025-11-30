قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر على اصولها.

 

 

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

 

 المكونات:

2 حبة بنجر متوسطة الحجم

1 حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا (اختياري)

1 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

(اختياري: رشة نعناع ناشف أو بقدونس مفروم للتزيين)

 طريقة التحضير لسلطة البنجر:

1. سلق البنجر:

اغسلي البنجر جيدًا، ثم اسلقيه في ماء مغلي لمدة 30–40 دقيقة حتى يلين تمامًا.

(يمكنك أيضًا شويه في الفرن الملفوف بورق فويل لمذاق أعمق).

2. التقشير والتقطيع:

بعد أن يبرد البنجر قليلًا، قشريه بسكين صغيرة وقطّعيه مكعبات أو شرائح رفيعة حسب رغبتك.

3. الخلطة:

في وعاء صغير، اخلطي الخل مع عصير الليمون والزيت والملح والفلفل والكمون.

4. التقديم:

أضيفي البنجر إلى الوعاء وقلّبي جيدًا حتى يتغلف بالصلصة.

زيني الوجه بالبقدونس أو النعناع.

يمكن تقديمها باردة أو في درجة حرارة الغرفة.

طريقة تحضير سلطة البنجر الشمندر على أصولها سلطة البنجر طريقة تحضير سلطة البنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

شاهد أحدث الصور لأعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

المجلس الوطني الفلسطيني

المجلس الوطني: مصر والأردن تحملان تاريخًا طويلًا من الدعم للشعب الفلسطيني

صندوق الادمان

مدير صندوق مكافحة الإدمان: ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا

فيديو

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد