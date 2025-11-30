قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر على اصولها.

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

المكونات:

2 حبة بنجر متوسطة الحجم

1 حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا (اختياري)

1 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

(اختياري: رشة نعناع ناشف أو بقدونس مفروم للتزيين)

طريقة التحضير لسلطة البنجر:

1. سلق البنجر:

اغسلي البنجر جيدًا، ثم اسلقيه في ماء مغلي لمدة 30–40 دقيقة حتى يلين تمامًا.

(يمكنك أيضًا شويه في الفرن الملفوف بورق فويل لمذاق أعمق).

2. التقشير والتقطيع:

بعد أن يبرد البنجر قليلًا، قشريه بسكين صغيرة وقطّعيه مكعبات أو شرائح رفيعة حسب رغبتك.

3. الخلطة:

في وعاء صغير، اخلطي الخل مع عصير الليمون والزيت والملح والفلفل والكمون.

4. التقديم:

أضيفي البنجر إلى الوعاء وقلّبي جيدًا حتى يتغلف بالصلصة.

زيني الوجه بالبقدونس أو النعناع.

يمكن تقديمها باردة أو في درجة حرارة الغرفة.