قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر على اصولها.
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
المكونات:
2 حبة بنجر متوسطة الحجم
1 حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا (اختياري)
1 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة كمون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
(اختياري: رشة نعناع ناشف أو بقدونس مفروم للتزيين)
طريقة التحضير لسلطة البنجر:
1. سلق البنجر:
اغسلي البنجر جيدًا، ثم اسلقيه في ماء مغلي لمدة 30–40 دقيقة حتى يلين تمامًا.
(يمكنك أيضًا شويه في الفرن الملفوف بورق فويل لمذاق أعمق).
2. التقشير والتقطيع:
بعد أن يبرد البنجر قليلًا، قشريه بسكين صغيرة وقطّعيه مكعبات أو شرائح رفيعة حسب رغبتك.
3. الخلطة:
في وعاء صغير، اخلطي الخل مع عصير الليمون والزيت والملح والفلفل والكمون.
4. التقديم:
أضيفي البنجر إلى الوعاء وقلّبي جيدًا حتى يتغلف بالصلصة.
زيني الوجه بالبقدونس أو النعناع.
يمكن تقديمها باردة أو في درجة حرارة الغرفة.