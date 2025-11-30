روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات اللاعب عمرو السولية بشأن اللاعب الراحل أحمد رفعت .



وقال عمرو السولية :"نتمنى حصد لقب كأس العرب وإهداءه لروح أحمد رفعت".



وكان قد شارك صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، صورة مع اللاعب الراحل أحمد رفعت، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وعلق صالح جمعة على الصورة، وكتب: “قد مات قوم وماتت فضائلهم ”.

وأشار السولية في تصريحات خلال برنامج الماتش مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إلى أن الفريق يأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مشددا:" نتمنى أن تحظى جهودنا بمساندة الجماهير، فهي تلعب دورًا مهمًا في رفع الروح المعنوية للاعبين خلال المنافسات المهمة مثل كأس العرب".