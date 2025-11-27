بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟

تحدث عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، عن صدمة لاعبي القلعة الحمراء بعد قرار رمضان صبحي الرحيل والانضمام إلى بيراميدز، مؤكدًا أن الأمر جاء غير متوقع، خاصة أن اللاعب كان أحد أبناء النادي والعنصر الذي بُني عليه الفريق لفترة طويلة، والجماهير كانت ترى فيه مشروع نجم كبير قادر على قيادة الأهلي لسنوات.

فرصة ضائعة للاحتراف والتألق العالمي

أوضح السولية أنه شعر بالحزن بسبب تجاهل رمضان صبحي فرصة الاحتراف الثانية، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة كانت كفيلة بوضعه في مصاف النجوم الكبار، وربما كان يستطيع الوصول لمستوى قريب من محمد صلاح لو استمر في طريق الاحتراف الخارجي. وأضاف أنه لم يعاتبه بعد رحيله، واكتفى باستمرار العلاقة المهنية بينهما داخل الملعب فقط.

فايلر.. مدرب قوي بلا جانب إنساني

وتطرق السولية للحديث عن فترة السويسري رينيه فايلر، واصفًا إياه بالمدرب القوي صاحب الشخصية الحازمة، حيث فرض منذ اليوم الأول مبدأ المشاركة الدفاعية والهجومية على جميع اللاعبين دون استثناء.

وأشار إلى نشوب خلاف بين فايلر وصالح جمعة بسبب ضعف التزامه الدفاعي، ما أدى لاستبعاده من التدريبات والمباريات.

صرامة في التعامل مع وسائل التواصل

كشف السولية أن فايلر كان شديد الحساسية تجاه انشغال اللاعبين بالسوشيال ميديا، بل كان ينفعل إذا وجد لاعبًا يستخدم هاتفه بين الشوطين لمتابعة آراء الجماهير، مؤكدًا أن تركيزه كان ينصب على تقليل هذا السلوك للحفاظ على الانضباط.

نهاية التجربة ورحيل مرتبك بسبب كورونا

واختتم السولية تصريحاته بالإشارة إلى أن فايلر تأثر بظهور جائحة كورونا، ولم يعد منتظمًا في التدريبات وشعر بالخوف، ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل، وهو ما أحزن السولية رغم اقتناعه بإمكانياته الفنية الكبيرة كمدرب.



