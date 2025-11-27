فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

أثار فيروس «ماربورج» حالة من القلق والرعب حول العالم بعد ظهور بعض الحالات المصابة به عالميا، وهو فيروس من أخطر الأمراض الفيروسية النزفية، وينتمي إلى العائلة نفسها المسببة لفيروس إيبولا، إذ تصل نسبة الوفيات في الحالات المسجلة عالميًا إلى 88%، ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج مضاد نوعي للفيروس.

إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

حيث قالت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، في خطاب رسمي عاجل لجميع الإدارات التعليمية والمدارس ، قالت خلاله :

أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة الأزمات والكوارث على صحة الطلاب وسلامتهم ، ولأن الوقاية تبدأ بالوعي ، والوعي مسئولية مشتركة بين المدرسة والطلاب والأسرة ، نؤكد على مجموعة إرشادات مهمة للنشر بالمدارس للوقاية من الامراض الفيروسية وعلى وجه الخصوص فيروس ماربورج المنشر حاليا في اثيوبيا :

1-غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الطعام وبعده ، وبعد استخدام دورات المياه ، وبعد اللعب.

2-عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام أو أي أدوات تخص الطلاب.

3-إلتزم بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورا.

4-تطهير الأسطح المشتركة في الفصول وخاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي.

5-منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص بعاني من حرارة شديدة أو قيئ أو اسهال حاد لحين تقييم حالته.

6-التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي.