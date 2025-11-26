قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس
فيروس
هاني حسين

«ماربورج».. فيروس أثار حالة من القلق والرعب حول العالم بعد ظهور بعض الحالات المصابة به عالميا، وهو فيروس من أخطر الأمراض الفيروسية النزفية، وينتمي إلى العائلة نفسها المسببة لفيروس إيبولا، إذ تصل نسبة الوفيات في الحالات المسجلة عالميًا إلى 88%، ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج مضاد نوعي للفيروس.

ينشأ من خفافيش الفاكهة 

وينشأ ماربورج عادة في خفافيش الفاكهة، وينتقل إلى البشر عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب، أو من خلال ملامسة أسطح ملوثة مثل الملاءات المتسخة، ثم ينتشر بين الأشخاص عبر المخالطة اللصيقة.

لا إصابة بفيروس ماربورج في مصر 


أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي تشابه بين فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس ماربوج، معلقا “لا يوجد حالات اصابة من فيروس ماربوج في مصر”.

وقال حسام عبد الغفار، في تصريحات تليفزيونية، أن فيروس ماربوج ينتقل عن طريق سوائل الجسم ولا ينتقل عبر الجهاز التنفسي، مؤكدا أن احتمالية وجودة في مصر منخفضة بشكل كبير لأنه ينتشر عبر طريق الخفافيش التي تتغذى على الفاكهة.

وتابع  المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن هناك ترصد كامل في الحجر الصحي المصري للزائرن من تلك الدول، مؤكدا أن  انتقال العدوي تحتاج لمخالطة لصيقة وقريبة للغاية.

وأشار إلى أن أعراض فيروس ماربورج تبدأ  بأرتفاع درجات الحراراة ونزيف من كافة الأعضاء والوفاة، ولا يوجد أي حالة مشابهة لمصر

التعليم تنفي ظهور حالات  فيروس ماربورج في المدارس


من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ظهور حالات حالات فيروس ماربورج في المدارس

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة قررت اتخاذ إجراءات وقائية في مدارسها كإجراء روتيني عادي لحماية الطلاب.

خطاب رسمي لمدارس البحيرة 


حيث قالت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، في خطاب رسمي عاجل لجميع الإدارات التعليمية والمدارس ، قالت خلاله :

أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة الأزمات والكوارث على صحة الطلاب وسلامتهم ، ولأن الوقاية تبدأ بالوعي ، والوعي مسئولية مشتركة بين المدرسة والطلاب والأسرة ، نؤكد على مجموعة إرشادات مهمة للنشر بالمدارس للوقاية من الامراض الفيروسية وعلى وجه الخصوص فيروس ماربورج المنشر حاليا في اثيوبيا :

إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الطعام وبعده ، وبعد استخدام دورات المياه ، وبعد اللعب
  • عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام أو أي أدوات تخص الطلاب
  • إلتزم بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورا
  • تطهير الأسطح المشتركة في الفصول وخاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي
  • منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص بعاني من حرارة شديدة أو قيئ أو اسهال حاد لحين تقييم حالته
  • التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي

تعليمات عاجلة للمعلمين والمختصين بالمدارس للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

  • عزل الطالب المشتبه في أعراضه في غرفة جيدة التهوية لحين وصول ولي الأمر
  • تسجيل اسم الطالب و وقت ظهور الاعراض بدقة
  • عدم السماح بعودة أي طالب للصف إذا ظهرت عليه أعراض حادة قبل التقييم الطبي
  • إبلاغ الإدارة التعليمية وإدارة الأزمات والزائرة الصحية بالمدرسة فوراً عند وجود أكثر من حالة بأعراض مشابهة
  • إرتداء قفازات عند التعامل مع أي طالب مريض أو مع أي أدوات ملوثة


أعلنت السلطات الصحية الإثيوبية تسجيل تفش لفيروس ماربورج للمرة الأولى في البلاد، مشيرة إلى وفاة 6 أشخاص من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس شديد العدوى، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن البلاد سجلت أول إصابة في 14 نوفمبر، قبل أن ترتفع الحصيلة خلال أيام قليلة لتشمل عدة إصابات مؤكدة وارتفاعًا في عدد الوفيات، فيما يخضع 5 مصابين آخرين للعلاج الطبي.

وبحسب البيان، عزلت السلطات 349 شخصاً يشتبه في مخالطتهم للمصابين، أنهى 119 منهم فترة المراقبة وغادروا الحجر الصحي، بينما يستمر تتبع بقية المخالطين لضمان احتواء التفشي.

ويعد فيروس ماربورج من أخطر الأمراض الفيروسية النزفية، وينتمي إلى العائلة نفسها المسببة لفيروس إيبولا، إذ تصل نسبة الوفيات في الحالات المسجلة عالميًا إلى 88%، ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج مضاد نوعي للفيروس.

وينشأ ماربورج عادة في خفافيش الفاكهة، وينتقل إلى البشر عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب، أو من خلال ملامسة أسطح ملوثة مثل الملاءات المتسخة، ثم ينتشر بين الأشخاص عبر المخالطة اللصيقة.

