وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة

أعلنت السلطات الصحية الإثيوبية تسجيل تفش لفيروس ماربورج للمرة الأولى في البلاد، مشيرة إلى وفاة 6 أشخاص من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس شديد العدوى، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن البلاد سجلت أول إصابة في 14 نوفمبر، قبل أن ترتفع الحصيلة خلال أيام قليلة لتشمل عدة إصابات مؤكدة وارتفاعًا في عدد الوفيات، فيما يخضع 5 مصابين آخرين للعلاج الطبي.

وبحسب البيان، عزلت السلطات 349 شخصاً يشتبه في مخالطتهم للمصابين، أنهى 119 منهم فترة المراقبة وغادروا الحجر الصحي، بينما يستمر تتبع بقية المخالطين لضمان احتواء التفشي.

ويعد فيروس ماربورج من أخطر الأمراض الفيروسية النزفية، وينتمي إلى العائلة نفسها المسببة لفيروس إيبولا، إذ تصل نسبة الوفيات في الحالات المسجلة عالميًا إلى 88%، ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج مضاد نوعي للفيروس.

وينشأ ماربورج عادة في خفافيش الفاكهة، وينتقل إلى البشر عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب، أو من خلال ملامسة أسطح ملوثة مثل الملاءات المتسخة، ثم ينتشر بين الأشخاص عبر المخالطة اللصيقة.

وسجلت عدة دول إفريقية تفشيات خطيرة للفيروس في السابق، بمعدلات وفيات مرتفعة قد تتجاوز 80% خلال فترة تتراوح بين 8 و9 أيام من ظهور الأعراض.