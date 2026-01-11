الحدث الأبرز في السينما والتلفزيون.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة

ينطلق اليوم النسخة ٨٣ من حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب لعام ٢٠٢٦ والذى يعد الحدث الأبرز في عالم السينما والتلفزيون، حيث يجتمع النجوم والصناع لتكريم الإنجازات الفنية.

ويقام حفل جولدن جلوب فى الليلة في فندق The Beverly Hilton بحي بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، ويذاع الحفل على قناة CBS ومنصة Paramount+.

ومن المقرر ان توزع 28 جائزة جولدن جلوب 2026 لأفضل الأعمال في السينما والتلفزيون بالإضافة لجائزة فئة أفضل الأعمال في البودكاست لأول مرة.

مقدمين حفل جولدن جلوب ٢٠٢٦

ويقدم الحفل كل من: نيكي جلاسر (المقدمة الرئيسية) ، جورج كلوني ، جوليا روبرتس

، شارلي إكس سي إكس ، سنوب دوج، كونور ستوري ، هدسون ويليامز .

تفاصيل المرشحين لكل فئة فى حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب ٢٠٢٦

أفضل فيلم درامي

- Frankenstein

- Hamnet

- It Was Just an Accident

- The Secret Agent

- Sentimental Value

- Sinners

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

- Blue Moon

- Bugonia

- Marty Supreme

- No Other Choice

- Nouvelle Vague

- One Battle After Another

أفضل ممثل في فيلم درامي

- جويل إدجيرتون - Train Dreams

- أوسكار إسحاق - Frankenstein

- دواين جونسون - The Smashing Machine

- مايكل ب. جوردان - Sinners

- واغنر مورا - The Secret Agent

- جيريمي ألين وايت - Springsteen: Deliver Me From Nowhere

أفضل ممثلة في فيلم درامي

- جيسي باكلي - Hamnet

- جينيفر لورانس - Die My Love

- ريناتا رينسف - Sentimental Value

- جوليا روبرتس - After The Hunt

- تيسا طومبسون - Hedda

- إيفا فيكتور - Sorry, Baby

أفضل مسلسل تلفزيوني دراما

- The Diplomat

- The Pitt

- Pluribus

- Severance

- Slow Horses

- The White Lotus

أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي

- Abbott Elementary

- The Bear

- Hacks

- Nobody Wants This

- Only Murders in the Building

- The Studio

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما

- ستيرلينج ك. براون - Paradise

- دييجو لونا - Andor

- جاري أولدمان - Slow Horses

- مارك رافالو - Task

- آدم سكوت - Severance

- نواه وايل - The Pitt

أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني دراما

- كاثي بيتس - Matlock

- بريت لور - Severance

- هيلين ميرين - Mobland

- بيلا رامزي - The Last Of Us

- كيري راسل - The Diplomat

- ريا سيهورن - Pluribus

حفل جولدن جلوب

وسيشهد حفل جولدن جلوب عودة الفنانة الكوميدية نيكي جليزر لتقديمه، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في تقديم نسخة عام 2025.

ولاقت نيكي جليزر إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، وسيقام الحفل في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وحددت اللجنة المنظمة لحفل جولدن جلوب يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر موعدًا للإعلان عن الترشيحات الرسمية للجوائز، على أن يُعلن لاحقًا عن الجدول الزمني الكامل للفعاليات المتعلقة بالحفل.

ويمثل حفل 2026 ثاني تعاون ضمن اتفاقية تمتد لخمس سنوات بين شبكة CBS وParamount وجولدن جلوب”.