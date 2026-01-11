قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 110 مليون مصري يهتفون "يارب" ثقة في منتخبنا قبل مواجهة السنغال
تراجع جديد في سعر الذهب مساء اليوم الأحد 11-1-2026
محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
أحمد هشام يتوج ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف في تونس
بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء أمام مجمع بريد بورسعيد
التوقيع تم.. إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عقد الأهلي مع عمرو الجزار
الحدث الأبرز في السينما والتلفزيون.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحدث الأبرز في السينما والتلفزيون.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة

حفل جولدن جلوب
حفل جولدن جلوب

ينطلق اليوم النسخة ٨٣ من حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب لعام ٢٠٢٦ والذى يعد الحدث الأبرز في عالم السينما والتلفزيون، حيث يجتمع النجوم والصناع لتكريم الإنجازات الفنية.

ويقام حفل جولدن جلوب فى الليلة في فندق The Beverly Hilton بحي بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، ويذاع الحفل على قناة CBS ومنصة Paramount+.

ومن المقرر ان توزع 28 جائزة جولدن جلوب 2026 لأفضل الأعمال في السينما والتلفزيون بالإضافة لجائزة فئة أفضل الأعمال في البودكاست لأول مرة.

مقدمين حفل جولدن جلوب ٢٠٢٦

ويقدم الحفل كل من: نيكي جلاسر (المقدمة الرئيسية) ،  جورج كلوني ، جوليا روبرتس

، شارلي إكس سي إكس ، سنوب دوج، كونور ستوري ، هدسون ويليامز .

 تفاصيل المرشحين لكل فئة فى حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب ٢٠٢٦

أفضل فيلم درامي

- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another

أفضل ممثل في فيلم درامي

- جويل إدجيرتون - Train Dreams
- أوسكار إسحاق - Frankenstein
- دواين جونسون - The Smashing Machine
- مايكل ب. جوردان - Sinners
- واغنر مورا - The Secret Agent
- جيريمي ألين وايت - Springsteen: Deliver Me From Nowhere

أفضل ممثلة في فيلم درامي

- جيسي باكلي - Hamnet
- جينيفر لورانس - Die My Love
- ريناتا رينسف - Sentimental Value
- جوليا روبرتس - After The Hunt
- تيسا طومبسون - Hedda
- إيفا فيكتور - Sorry, Baby

أفضل مسلسل تلفزيوني دراما

- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus

أفضل مسلسل تلفزيوني  موسيقي أو كوميدي

- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما

- ستيرلينج ك. براون - Paradise
- دييجو لونا - Andor
- جاري أولدمان - Slow Horses
- مارك رافالو - Task
- آدم سكوت - Severance
- نواه وايل - The Pitt

أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني دراما

- كاثي بيتس - Matlock
- بريت لور - Severance
- هيلين ميرين - Mobland
- بيلا رامزي - The Last Of Us
- كيري راسل - The Diplomat
- ريا سيهورن - Pluribus

حفل جولدن جلوب

وسيشهد حفل جولدن جلوب عودة الفنانة الكوميدية نيكي جليزر لتقديمه، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في تقديم نسخة عام 2025.

ولاقت نيكي جليزر إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، وسيقام الحفل في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وحددت اللجنة المنظمة لحفل جولدن جلوب يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر موعدًا للإعلان عن الترشيحات الرسمية للجوائز، على أن يُعلن لاحقًا عن الجدول الزمني الكامل للفعاليات المتعلقة بالحفل.

ويمثل حفل 2026 ثاني تعاون ضمن اتفاقية تمتد لخمس سنوات بين شبكة CBS وParamount وجولدن جلوب”.

حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب لعام ٢٠٢٦ مقدمين حفل جولدن جلوب ٢٠٢٦ تفاصيل المرشحين لكل فئة فى حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب ٢٠٢٦ حفل جولدن جلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

الريشة الطائرة

بالإجماع.. الجمعية العمومية للريشة الطائرة تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي

محمد عواد

محمد عواد يرفض الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

برايتون ومانشستر يونايتد

الشوط الأول.. برايتون يتقدم على مانشستر يونايتد 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد