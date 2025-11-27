للاهتمام بمضخة الوقود يجب علي ملاك السيارات تجنب قيادة السيارة بخزان وقود فارغ، ويجب استخدام نوع وقود عالي الجودة، بالاضافة إلي انه يجب تغير فلتر الوقود بانتظام.

نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة

ويجب أيضا للحفاظ على مضخة الوقود، أن يتم إيقاف تشغيل المحرك عند التزود بالوقود، وتجنب القيادة العنيفة، وافحص ضغط الوقود دوريًا لضمان عمله بكفاءة.

- نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة :

تجنب قيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ

لا تدع مستوى الوقود ينخفض إلى أقل من الربع، لأن ذلك يؤدي إلى سحب المضخة للرواسب والشوائب الموجودة في قاع الخزان، مما يؤدي إلي يسدها ويتلفها.

استخدم وقود عالي الجودة

يجب علي ملاك السيارات اختيار وقود عالي الجودة، لان الوقود منخفض الجودة يحتوي على شوائب تسبب انسداد فلتر الوقود وتؤثر سلبًا على المضخة.

غير فلتر الوقود بانتظام

من الضروري ان يتم استبدل فلتر الوقود في المواعيد الموصى بها من الشركة المصنعة للحفاظ عليه نظيفًا ومن أجل حماية المضخة من الأوساخ والشوائب.

أوقف تشغيل المحرك عند التزود بالوقود

عند تعبئة الوقود يجب إيقاف تشغيل المحرك تمامًا، وفي بعض الأحيان يتسبب تشغيل المحرك أثناء التعبئة في تعكير الرواسب في قاع الخزان وشفطها عبر المضخة.

تجنب القيادة العنيفة

القيادة السريعة والعنيفة تسبب إجهاد لمضخة الوقود وتؤدي إلى تلفها بمرور الوقت.

حافظ على حرارة المحرك

يجب التأكد من أن نظام التبريد في السيارة يعمل بكفاءة لتجنب ارتفاع حرارة المحرك، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على أداء المضخة.

افحص ضغط الوقود بشكل دوري

من المهم فحص ضغط الوقود بانتظام للتأكد من أنه يعمل ضمن النطاق الموصى به من الشركة المصنعة، لان الضغط الزائد أو المنخفض قد يجهد المضخة .