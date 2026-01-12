قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

رنا عصمت

تمتلك القهوة عددا كبيرا من الفوائد الصحية التى تجعلها مفتاحا سحريا لعلاج المشاكل المختلفة وبالرغم من هذا فإنها تشكل خطورة على بعض الأشخاص.

فوائد القهوة..

1- تحسين التركيز والطاقة والانتباه:

يُعد الكافيين منبّهًا للجهاز العصبي، إذ يعمل على حجب الأدينوزين، وهو مركّب كيميائي في الدماغ مسؤول عن تنظيم النوم.

يؤدي تناول الكافيين إلى زيادة اليقظة والحدة الذهنية، وتشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يُحسّن الأداء العقلي والمزاج.

2- تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة:

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يكون لديهم خطر أقل للإصابة ببعض الأمراض، مثل داء السكرى من النوع الثاني، ومرض باركنسون، وبعض أنواع سرطان الكبد والقولون.

3- دعم صحة القلب:

على الرغم من المخاوف المرتبطة بتأثير الكافيين على ضغط الدم أو تسارع ضربات القلب، تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

4- زيادة حرق الدهون:

قد يؤدي تناول الكافيين، بما يعادل 2 إلى 4 أكواب من القهوة، إلى زيادة طفيفة في معدل الأيض وتحفيز حرق الدهون أثناء التمارين القلبية، خاصة لدى الأشخاص غير المعتادين على الكافيين أو ممارسة الرياضة. 

قد تساعد القهوة مؤقتًا على حرق سعرات حرارية ودهون أكثر، لا سيما عند تناولها قبل التمرين.

المصدرDailyMedicalinfo

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

