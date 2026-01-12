كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

تمتلك القهوة عددا كبيرا من الفوائد الصحية التى تجعلها مفتاحا سحريا لعلاج المشاكل المختلفة وبالرغم من هذا فإنها تشكل خطورة على بعض الأشخاص.

فوائد القهوة..

1- تحسين التركيز والطاقة والانتباه:

يُعد الكافيين منبّهًا للجهاز العصبي، إذ يعمل على حجب الأدينوزين، وهو مركّب كيميائي في الدماغ مسؤول عن تنظيم النوم.

يؤدي تناول الكافيين إلى زيادة اليقظة والحدة الذهنية، وتشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يُحسّن الأداء العقلي والمزاج.

2- تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة:

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يكون لديهم خطر أقل للإصابة ببعض الأمراض، مثل داء السكرى من النوع الثاني، ومرض باركنسون، وبعض أنواع سرطان الكبد والقولون.

3- دعم صحة القلب:

على الرغم من المخاوف المرتبطة بتأثير الكافيين على ضغط الدم أو تسارع ضربات القلب، تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

4- زيادة حرق الدهون:

قد يؤدي تناول الكافيين، بما يعادل 2 إلى 4 أكواب من القهوة، إلى زيادة طفيفة في معدل الأيض وتحفيز حرق الدهون أثناء التمارين القلبية، خاصة لدى الأشخاص غير المعتادين على الكافيين أو ممارسة الرياضة.

قد تساعد القهوة مؤقتًا على حرق سعرات حرارية ودهون أكثر، لا سيما عند تناولها قبل التمرين.

المصدرDailyMedicalinfo