لتحدي هايلوكس.. فورد تطلق أحدث نسخة من رينجر 2026

في خطوة تؤكد رغبتها في الحفاظ على موقعها القوي في سوق البيك أب الأسترالي، كشفت فورد عن النسخة المحدثة من فورد رينجر لعام 2026، إلى جانب تحديثات مشابهة لطراز إيفرست متعدد الاستخدامات.

تأتي هذه التحديثات في فورد رينجر تزامنًا مع ظهور الجيل الجديد من تويوتا هايلكس ونيسان نافارا، ما يجعل المنافسة أكثر سخونة على قمة الفئة الأكثر مبيعًا في أستراليا.

تجهيزات فورد رينجر 2026

قدمت فورد مجموعة من التحسينات الخارجية والداخلية تحت ما يعرف بتحديثات MY26.5، وتشمل تجهيزات قياسية إضافية عبر الفئات المختلفة، مع تعديلات بسيطة في اللمسات الجمالية تمنح رينجر مظهرًا أكثر حداثة دون المساس بشخصيتها القوية الموجهة للطرق الوعرة والعمل الشاق.

وتتوسع فئات رينجر لتشمل: XL، XLT، XLS، Black Edition، Wildtrak، Tremor، Raptor، بالإضافة إلى نسخة جديدة كليًا تحمل اسم Wolftrak التي تستهدف الباحثين عن بيك أب قادرة على تجاوز التضاريس الصعبة بسعر مناسب.

وداعًا لمحرك الديزل Bi-Turbo

من أبرز التغييرات في رينجر 2026 هو التخلي عن محرك الديزل Bi-Turbo المعروف بكفاءته وقوته.

ورغم أن فورد لم تكشف بعد عن بديله المباشر في بعض الفئات، فإن الشركة تعد بتقديم خيارات محسنة تمنح العملاء توازنًا أفضل بين القوة والاعتمادية واستهلاك الوقود.

يأتي هذا القرار وسط منافسة شديدة، إذ تعتمد تويوتا في هايلكس الجديدة على محركات أحدث وأكثر كفاءة، بينما طورت نيسان منظومة الدفع في نافارا بشكل كبير.

نسخة إيفرست 2026 تحصل على تحسينات مشابهة

لم تكتف فورد بتحديث رينجر فقط، بل منحت إيفرست SUV مجموعة من الترقيات المشابهة، تشمل تجهيزات إضافية وتقنيات سلامة أحدث.

وتستمر إيفرست في الاعتماد على البنية نفسها المشتركة مع رينجر، ما يجعلها خيارًا قويًا للعائلات التي تحتاج إلى سيارة صلبة وواسعة بقدرات دفع رباعي حقيقية.

تفتح فورد أستراليا باب الطلبات الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، بينما من المتوقع وصول الدفعات الأولى من رينجر وإيفرست 2026 إلى الوكلاء في منتصف عام 2026، ما يمنح العملاء فرصة مبكرة لتجربة التحسينات قبل أن تستعر المنافسة رسميًا مع هايلكس وناڤارا الأحدث.