قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين
أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026
سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد
الإحتفال بعيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدولة قبرص، بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والروحانية، حيث صلى  الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لدولة قبرص، قداس العيد في كنيسة القديس مار مرقس بالعاصمة نيقوسيا، بمشاركة الكهنة، والشمامسة وشعب الكنيسة، وشهد القداس حضورًا كثيفًا من أبناء الجالية القبطية والمحبين.

وفي كلمته قدم القمص إيرينيئوس التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، راجيًا أن يعم السلام والخير ربوع المسكونة، كما قرأ الراهب القس إرميا آڤا مينا، كاهن الكنيسة، الرسالة البابوية لعيد الميلاد.

​حضر للتهنئة السفير محمد زعزوع سفير مصر بقبرص على رأس وفد من السفارة المصرية، والذي قرأ رسالة تهنئة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء مصر في الخارج.

ضم وفد السفارة المستشار طارق محفوظ، نائب السفير، ​العقيد بحري محمد غربية، الملحق العسكري المصري،​المستشارة رانيا منصور.

​كما شارك في تقديم التهنئة السيد خرالامبوس بتريذيس، وزير الدفاع القبرصي الأسبق، مؤكدًا على عمق الروابط والمودة التي تجمع بين الكنيسة والمجتمع القبرصي.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

حادثة المنيا

أحد أقارب الضحايا: تجاهل قرار منع تحميل الركاب وتحويل الصحرواي لطريق مظلم وراء كارثة المنيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خبير سياسي: الناتو يواجه أخطر أزمة في تاريخه بسبب سياسات ترامب التوسعية

جانب من الجولة

في ختام الجولة التفقدية بقرى مركز نصر النوبة.. محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يطلعون على جهود تعزيز الشمول المالي وتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأنشطة التصنيع الغذائي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد