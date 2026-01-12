الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدولة قبرص، بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والروحانية، حيث صلى الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لدولة قبرص، قداس العيد في كنيسة القديس مار مرقس بالعاصمة نيقوسيا، بمشاركة الكهنة، والشمامسة وشعب الكنيسة، وشهد القداس حضورًا كثيفًا من أبناء الجالية القبطية والمحبين.

وفي كلمته قدم القمص إيرينيئوس التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، راجيًا أن يعم السلام والخير ربوع المسكونة، كما قرأ الراهب القس إرميا آڤا مينا، كاهن الكنيسة، الرسالة البابوية لعيد الميلاد.

​حضر للتهنئة السفير محمد زعزوع سفير مصر بقبرص على رأس وفد من السفارة المصرية، والذي قرأ رسالة تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء مصر في الخارج.

ضم وفد السفارة المستشار طارق محفوظ، نائب السفير، ​العقيد بحري محمد غربية، الملحق العسكري المصري،​المستشارة رانيا منصور.

​كما شارك في تقديم التهنئة السيد خرالامبوس بتريذيس، وزير الدفاع القبرصي الأسبق، مؤكدًا على عمق الروابط والمودة التي تجمع بين الكنيسة والمجتمع القبرصي.