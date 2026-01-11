الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد في عدة دول أوروبية .. صور

صلى نيافة الأنبا أنتوني، أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة برايتون بإنجلترا، وسط مشاركة كبيرة من خورس الشمامسة وأبناء الكنيسة.

عيد الميلاد بأوروبا

وتُعد هذه المرة الأولى التي يصلي فيها أحد أحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد في كنيسة برايتون، ويذكر أن نيافة الأنبا أنتوني هو المشرف على الكنيسة.

وفي ألمانيا، صلي نيافة الأنبا دميان، مطران إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين ببرلين، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وحضور عدد من أبناء الجالية القبطية ببرلين والمدن المجاورة، إلى جانب تاماف أكساني المشرفة على دير الشهيد مار جرجس للراهبات، وطالبات الرهبنة.

وشارك في جانب من صلوات القداس أعضاء من البعثة الدبلوماسية المصرية، والملحق العسكري، إلى جانب الأستاذة الدكتورة المسؤولة عن أعمال ترميم الكنيسة، وعدد من المسؤولين السياسيين الألمان، وأحد أعضاء البرلمان الألماني، حيث قدموا التهنئة لنيافة الأنبا دميان ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.

وفي فرنسا، استقبلت الكنيسة القبطية بباريس وشمالي فرنسا المهنئين بعيد الميلاد المجيد، خلال الاحتفالات والقداسات، بحضور السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر بفرنسا، يرافقه نحو عشرين شخصية من أسرة السفارة المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين الفرنسيين المحليين، وممثلي الجالية المصرية، وعدد من الشخصيات العامة والصحفيين.

كما قدم التهنئة كل من عمدة مدينة شاتني مالابري بكنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس، وعمدة مدينة سانتوان بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.