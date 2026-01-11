قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
أخبار البلد

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد في عدة دول أوروبية .. صور

صلوات عيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا أنتوني، أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة برايتون بإنجلترا، وسط مشاركة كبيرة من خورس الشمامسة وأبناء الكنيسة.

عيد الميلاد بأوروبا

وتُعد هذه المرة الأولى التي يصلي فيها أحد أحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد في كنيسة برايتون، ويذكر أن نيافة الأنبا أنتوني هو المشرف على الكنيسة.

وفي ألمانيا، صلي نيافة الأنبا دميان، مطران إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين ببرلين، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وحضور عدد من أبناء الجالية القبطية ببرلين والمدن المجاورة، إلى جانب تاماف أكساني المشرفة على دير الشهيد مار جرجس للراهبات، وطالبات الرهبنة.

وشارك في جانب من صلوات القداس أعضاء من البعثة الدبلوماسية المصرية، والملحق العسكري، إلى جانب الأستاذة الدكتورة المسؤولة عن أعمال ترميم الكنيسة، وعدد من المسؤولين السياسيين الألمان، وأحد أعضاء البرلمان الألماني، حيث قدموا التهنئة لنيافة الأنبا دميان ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.

وفي فرنسا، استقبلت الكنيسة القبطية بباريس وشمالي فرنسا المهنئين بعيد الميلاد المجيد، خلال الاحتفالات والقداسات، بحضور السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر بفرنسا، يرافقه نحو عشرين شخصية من أسرة السفارة المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين الفرنسيين المحليين، وممثلي الجالية المصرية، وعدد من الشخصيات العامة والصحفيين.

كما قدم التهنئة كل من عمدة مدينة شاتني مالابري بكنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس، وعمدة مدينة سانتوان بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم

سلامة داود: تاريخ الأزهر جعله قبلة للعلم والعلماء من جميع أنحاء العالم

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني في وفاة والدتهما

صلاة المغرب في رجب

لماذا يجب صلاة المغرب في وقتها في رجب؟.. 7 أسباب تجعلك تندم لفواتها

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

