التموين: تحديث خطوط إنتاج زيوت الطعام لوفرة السوق استعدادا لـ شهر رمضان 2026

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان ، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة خطط الإنتاج والتوريد وضمان توافر زيوت الطعام بجودة عالية وبكميات مناسبة بالأسواق، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.

ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لصناعة زيوت الطعام باعتبارها من السلع الأساسية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، وضمان انتظام سير العملية الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة، بما يحقق الوفرة في الأسواق ويحافظ على مخزون استراتيجي آمن ومستقر من زيوت الطعام.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا باستعدادات الشركات التابعة لشهر رمضان 2026، سواء من حيث زيادة معدلات الإنتاج أو إحكام الرقابة على الجودة، بما يضمن طرح منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق التوازن في الأسواق.

كما ناقش الاجتماع خطط تطوير شركات الزيوت وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية وخفض الفاقد، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويعزز استدامة القطاع.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع استمرار المتابعة الدورية من جانب الوزارة لضمان تحقيق المستهدفات المحددة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأيمن اسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء محمد المحروقي العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية بالشركة القابضة.

كما حضر من جانب شركات الزيوت التابعة، المهندس هشام جاد الله العضو المنتدب التنفيذي بشركة أبو الهول للزيوت والصابون، والمهندس حامد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، والمهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب التنفيذي بشركة طنطا للزيوت والصابون، والمهندس فؤاد حنيش العضو المنتدب التنفيذي بشركة النيل للزيوت والصابون، والمهندس محمد رفعت الرئيس التنفيذي لشركة الزيوت المستخلصة، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت.