الأعلى للإعلام يبحث مع "جوجل" سبل حماية المحتوى الإعلامي والثقافي المصري

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفدا من شركة «جوجل»، ضم ليزا مارتينيز جوميس، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس عمر طاهر، المدير الإقليمي لمنصات التكامل الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وأيمن عبدالقادر، رئيس مهندسي حلول المنصات الرقمية، وذلك بحضور إيهاب عوض، عضو اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز آليات حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي المصري، وصون حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به، في ضوء التحولات الرقمية والتكنولوجية العالمية، إلى جانب بحث آليات مواجهة التعديات والانتهاكات في البيئة الرقمية، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع وحماية الحقوق القانونية للمصنفات الفكرية.

تعزيز حماية المحتوى المصري رقميًا

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتعزيز حماية المحتوى المصري رقميًا، حيث عقد المجلس عددًا من الجلسات التنسيقية مع الجهاز المصري للملكية الفكرية وممثلي المنصات العالمية، بهدف بحث آليات التعاون المشترك وضمان حقوق الملكية الفكرية على مختلف المنصات الرقمية، بما يسهم في دعم وحماية الإبداع المصري وترسيخ مكانة مصر الثقافية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.