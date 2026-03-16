دويدار يشكر مجلس الزمالك بسبب عبد المنعم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حسام عبد المنعم نجم فريق الكرة السابق، في منصب المدير الفني لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق رسالة عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا لمجلس الادارة الاستجابة سريعا وكل التحية والتقدير ليكم علي هذا الموقف المحترم وبالتوفيق للكابتن حسام في منصبه الجديد داخل نادي الزمالك نادينا العظيم".

وقام المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بالتواصل مع حسام عبد المنعم، والتأكيد على أن النادي يقف دائمًا بجانب أبنائه، وأن الزمالك لا ينسى نجومه المخلصين الذي ساهموا في تحقيق البطولات للقلعة البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لخطة إدارة النادي للاستفادة من نجوم الزمالك السابقين، واكتشاف أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديميات، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين.

وسيبدأ حسام عبد المنعم مهام عمله في الفترة المقبلة، برفقة أيمن حفني الذي يتولى نفس المنصب أيضًا.