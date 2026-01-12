قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ارتدوا الكمامات فورًا.. عاصفة ترابية وتدهور حاد في الرؤية على عدة محافظات

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عبد العزيز جمال

في ظل المتابعة الحية والمستمرة لتطورات الحالة الجوية، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا عاجلًا، بعد تسجيل تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية على مساحات واسعة من الجمهورية، بسبب نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة القادمة من مناطق الصحراء الغربية، ما تسبب في انتشار كثيف للأتربة والعواصف الترابية.

عاصفة ترابية

المناطق المتأثرة بتدهور الرؤية

التحذيرات الرسمية تشير إلى أن موجة الأتربة تضرب بشكل مباشر مناطق:

القاهرة الكبرى
السواحل الشمالية
الوجه البحري
مدن القناة
سيناء
شمال الصعيد

وأكدت الأرصاد أن الرؤية الأفقية تنخفض في بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، وفي مناطق أخرى إلى أقل من 1000 متر، وهو ما يشكل خطورة كبيرة خاصة على الطرق السريعة والمحاور المفتوحة.

رياح مثيرة للأتربة تضرب بقوة

بحسب بيانات الهيئة، فإن نشاط الرياح القوي هو السبب الرئيسي وراء هذا التدهور، حيث تعمل الرياح على إثارة كميات ضخمة من الرمال والأتربة، إضافة إلى نقل الأتربة من مناطق الصحراء الغربية إلى المناطق المأهولة بالسكان، ما يؤدي إلى:

تراجع مستوى الرؤية
اضطراب حركة المرور
زيادة مخاطر الحوادث
تدهور جودة الهواء

وتشير النماذج الجوية إلى استمرار هذه الأوضاع لساعات، مع احتمالية تغير شدتها من منطقة لأخرى.

عاصفة ترابية

تعليمات عاجلة من هيئة الأرصاد

هيئة الأرصاد أصدرت مجموعة من التعليمات العاجلة للمواطنين لتفادي المخاطر المحتملة، أبرزها:

الحذر الشديد أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة
تجنب التوقف أو الوقوف أسفل المباني المتهالكة
عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية
عدم الوقوف تحت الأشجار
تقليل الحركة قدر الإمكان في أوقات ذروة الرياح

وتؤكد الهيئة أن الالتزام بهذه الإرشادات يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التعرض للحوادث أو الإصابات.

الأمطار تواصل الظهور في بعض المناطق

بالتزامن مع موجة الأتربة، تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، حيث تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا، مع توقعات بامتدادها تدريجيًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت، ما قد يزيد من تعقيد الحالة الجوية ورفع مستويات الخطورة على الطرق.

حالة الطقس تحت المراقبة

هيئة الأرصاد أكدت أنها تتابع الموقف لحظة بلحظة، وستصدر تحديثات جديدة في حال حدوث أي تطورات إضافية في سرعة الرياح أو كثافة الأتربة أو نطاق سقوط الأمطار.

ودعت المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام الكامل بإرشادات السلامة خلال هذه الموجة الجوية غير المستقرة، وتمنت السلامة للجميع، داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر حتى انقضاء هذه الحالة الجوية.

رياح مثيرة للأتربة الحالة الجوية هيئة الأرصاد الجوية تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية العواصف الترابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

غزة

نيويورك تايمز: إسرائيل تستمر في تدمير غزة رغم وقف إطلاق النار

وزير الخارجية

مشاورات سياسية بين مصر وأيرلندا لدعم العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يطلق مناورة طارئة في قواعد متعددة لتعزيز الاستعداد

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد