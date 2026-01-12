ارتدوا الكمامات فورًا.. عاصفة ترابية وتدهور حاد في الرؤية على عدة محافظات

في ظل المتابعة الحية والمستمرة لتطورات الحالة الجوية، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا عاجلًا، بعد تسجيل تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية على مساحات واسعة من الجمهورية، بسبب نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة القادمة من مناطق الصحراء الغربية، ما تسبب في انتشار كثيف للأتربة والعواصف الترابية.



المناطق المتأثرة بتدهور الرؤية

التحذيرات الرسمية تشير إلى أن موجة الأتربة تضرب بشكل مباشر مناطق:

القاهرة الكبرى

السواحل الشمالية

الوجه البحري

مدن القناة

سيناء

شمال الصعيد



وأكدت الأرصاد أن الرؤية الأفقية تنخفض في بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، وفي مناطق أخرى إلى أقل من 1000 متر، وهو ما يشكل خطورة كبيرة خاصة على الطرق السريعة والمحاور المفتوحة.

رياح مثيرة للأتربة تضرب بقوة

بحسب بيانات الهيئة، فإن نشاط الرياح القوي هو السبب الرئيسي وراء هذا التدهور، حيث تعمل الرياح على إثارة كميات ضخمة من الرمال والأتربة، إضافة إلى نقل الأتربة من مناطق الصحراء الغربية إلى المناطق المأهولة بالسكان، ما يؤدي إلى:

تراجع مستوى الرؤية

اضطراب حركة المرور

زيادة مخاطر الحوادث

تدهور جودة الهواء

وتشير النماذج الجوية إلى استمرار هذه الأوضاع لساعات، مع احتمالية تغير شدتها من منطقة لأخرى.



تعليمات عاجلة من هيئة الأرصاد

هيئة الأرصاد أصدرت مجموعة من التعليمات العاجلة للمواطنين لتفادي المخاطر المحتملة، أبرزها:

الحذر الشديد أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة

تجنب التوقف أو الوقوف أسفل المباني المتهالكة

عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية

عدم الوقوف تحت الأشجار

تقليل الحركة قدر الإمكان في أوقات ذروة الرياح

وتؤكد الهيئة أن الالتزام بهذه الإرشادات يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التعرض للحوادث أو الإصابات.

الأمطار تواصل الظهور في بعض المناطق

بالتزامن مع موجة الأتربة، تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، حيث تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا، مع توقعات بامتدادها تدريجيًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت، ما قد يزيد من تعقيد الحالة الجوية ورفع مستويات الخطورة على الطرق.

حالة الطقس تحت المراقبة

هيئة الأرصاد أكدت أنها تتابع الموقف لحظة بلحظة، وستصدر تحديثات جديدة في حال حدوث أي تطورات إضافية في سرعة الرياح أو كثافة الأتربة أو نطاق سقوط الأمطار.

ودعت المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام الكامل بإرشادات السلامة خلال هذه الموجة الجوية غير المستقرة، وتمنت السلامة للجميع، داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر حتى انقضاء هذه الحالة الجوية.