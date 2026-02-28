قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انتعاش سياحى في مدينة سانت كاترين في عاشر أيام شهر رمضان المعظم

انتعاش السياحة بسانت كاترين
انتعاش السياحة بسانت كاترين
ايمن محمد

رغم انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو، إلا أن مدينة سانت كاترين تشهد إقبالا كبيرة من السائحين .

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم "السبت"، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، انتعاشة سياحية ملحوظة، مع توافد أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات لزيارة المقدسات الدينية والمعالم الروحية والطبيعية التي تتميز بها المدينة.

سانت كاترين استقبلت872 سائحًا وزائرًا

وأوضح مصدر مسؤول بالمدينة، أن سانت كاترين استقبلت 872 سائحًا وزائرًا، من بينهم 152 مصريًا و720 سائحًا أجنبيًا من جنسيات متعددة، أبرزها فرنسا وتركيا وجنوب أفريقيا وبنجلادش وكرواتيا والأرجنتين وصربيا واليونان، ما يعكس مكانة المدينة كوجهة سياحية وروحية عالمية.

وأضاف أن عدد من صعدوا إلى جبل موسى بلغ 569 سائحًا وزائرًا، بينهم 112 مصريًا، لمشاهدة شروق الشمس من أعلى القمم الجبلية، في تجربة روحانية فريدة تجمع بين سحر الطبيعة وقدسية المكان.

كما استقبل دير سانت كاترين 303 زائرين، من بينهم 40 مصريًا، للاطلاع على مقدساته الدينية وتاريخه العريق، الذي يجعله أحد أهم المزارات الدينية في العالم.

انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة

وسجلت المدينة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة؛ إذ بلغت العظمى 12 درجة مئوية نهارًا، بينما انخفضت ليلًا إلى صفر درجة، مع تكوّن الصقيع على قمم الجبال.

ورغم الأجواء شديدة البرودة، تواصل المدينة استقبال أعداد متزايدة من السائحين الراغبين في خوض تجربة تسلق الجبل سيرًا على الأقدام أو على ظهور الجمال.

وعقب الانتهاء من رحلة التسلق، يتجه الزائرون إلى الأودية الملونة ومحمية سانت كاترين، إضافة إلى زيارة استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتعرف على نمط الحياة البدوية ومناطق التخييم، وشراء الأعشاب الطبية والمشغولات السيناوية والبدوية، في تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الروحانية والطبيعة وعبق التراث.


سانت كاترين جنوب سيناء انتعاش سياحى تزايد اعداد السياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف

الأزهر يواصل حملة وعي.. فيديو جديد للرد على شبهة عجمية الإمام البخاري

دكتور عبد الفتاح العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء

العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء

أمسية فكرية وأدبية بملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

أمسية فكرية وأدبية بملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد