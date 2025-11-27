بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مع بدء انتشار الانفلونزا الموسمية و إصابة الكثير بنزلات برد حادة تشبه اعراض كورونا نتيجة شدتها، يحتاج الجميع لتناول العديد من مشروبات البرد خلال الفترة الحالية و في فصل الشتاء حيث يزاد معدل الإصابة بنزلة البرد و الانفلونزا ، ويحتاج الجسم لتقوية الجهاز المناعي بالمشروبات و فيتامينات .

مشروب لعلاج البرد بسرعة

مكونات المشروب

2-3 أكواب من الماء

نصف ليمونة (مع القشر)

نصف برتقالة (مع القشر)

قطعة من الزنجبيل الطازج (مقطعة شرائح)

افضل مشروب لعلاج البرد

طريقة التحضير

ضع الماء في قدر على نار متوسطة واتركه حتى يغلي. أضف شرائح الليمون والبرتقال والزنجبيل والقرنفل إلى الماء المغلي. اترك المكونات تغلي معًا لمدة 10 دقائق. صفّي المشروب في كوب، مع الحرص على إزالة جميع المكونات الصلبة. أضف أوراق النعناع الطازجة إلى الكوب واتركه لينقع لمدة 5 دقائق. أخرج النعناع وأضف العسل للتحلية حسب الرغبة قبل تناوله ساخناً.

مشروبات علاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج الأنفلونزا في البيت

1. الليمون والعسل:

يعتبر علاج طبيعي الممتاز لنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد ذلك على تخفيف احتقان الأنف والحلق وتحسين التنفس.

2. البابونج

يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات بشكل طبيعي، لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.

مشروبات للبرد

3. الزنجبيل

فعال في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لأنه يحتوي على خصائص مسكنة وخافضة للحرارة ومضادة للبكتيريا.

4. الينسون

يحتوي اليانسون على حمض الشيكيميك الذي يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات.

7. النعناع

يحتوي شاي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومسكنة للألم ومزيلة للاحتقان.