أسامة كمال ينتقد الهجوم على رمضان صبحي: يضر بالكرة المصرية

أعرب الإعلامي أسامة كمال عن دعمه الكامل للاعب رمضان صبحي، مؤكدًا أن ما يتعرض له اللاعب خلال الفترة الأخيرة يمثل "أزمة صعبة" تحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة.

سمعة الكرة المصرية ومسار اللاعبين الشباب

ووصف “كمال” خلال تقديم برنامج مساء دي ام سي رمضان صبحي بأنه شاب خلوق قدّم الكثير للكرة المصرية، محذرًا من أن استمرار الهجوم عليه بمثابة "ذبح معنوي" قد ينعكس سلبيًا على سمعة الكرة المصرية ومسار اللاعبين الشباب.

التدخل السريع لاحتواء الأزمة

وطالب كمال اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بالتدخل السريع لاحتواء الأزمة، وإعادة تقييم المشهد بما يضمن حماية اللاعبين من حملات التشويه، مؤكدًا أن دعم المواهب وحمايتها هو الطريق الصحيح للحفاظ على مستقبل الرياضة في مصر.