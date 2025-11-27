أحمد موسى: نتوقع زيادة الرقعة الزراعية 50% بعد إضافة 4.5 مليون فدان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن ما يجري على الأرض يعكس جهودًا غير مسبوقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير القطاع الزراعي.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات التوسع الأفقي أسفرت عن إضافة ما يقرب من 4.5 مليون فدان، الأمر الذي رفع الرقعة الزراعية بنسبة قد تصل إلى 50%، لافتًا إلى أن العديد من المناطق الجديدة دخلت الخدمة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار الإعلامي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث شدد الرئيس على استمرار العمل في المشروع وفق الجدول الزمني المخطط، باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من الطاقة خلال العقود المقبلة.

كما تناول موسى حديث الرئيس حول ملف الدعوة وتجديد الخطاب الديني، موضحًا أن الرئيس أعلن عن برنامج علمي جديد مخصص للدعاة، يتم من خلاله إلحاق الحاصلين على الدكتوراه بدورة علمية تمتد لعامين داخل الأكاديمية العسكرية، تشمل دراسة مكثفة تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميًا.

وذكر: الرئيس السيسي قال إنه سيكون هناك دورة علمية للحاصلين على الدكتورة مدتها سنتين في الأكاديمية العسكرية ودراسة من 10 إلى 12 ساعة يوميا، للحصول على درجة رفيعة تتجاوز الدكتوراه، ليكون هناك علماء مفيدين للبلد ومجابهة التخلف والتطرف.

وذكر: تعرضنا سابقا لغسل أدمغة الشعب .. ناس كانوا يطلعوا من البلد عندنا في شطورة في السبعينات والثمانينات كان هناك شيوخ يخرجوا للصلاة في القاهرة.





