أحمد موسى: كلية الطب العسكري تضاهي أرقى الكليات العالمية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى أن تكون البلاد على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد وجود نظام مميكن مطبق سواء في التعليم أو الامتحانات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كلية الطب العسكري على أعلى مستوى، وإن الخريج يضاهي خريج الكليات العالمية.

وأضاف أن كلية الطب العسكري كانت قاصرة على الطلبة فقط في بداياتها، أما الآن فهي تضم الطلاب والطالبات، موضحًا أن الأجهزة المتواجدة في كلية الطب العسكري «تم جلبها بتكلفة مالية كبيرة جدًا».

وأوضح أن الطب العسكري ليس مخصصًا للعسكريين فقط، بل للمدنيين أيضًا، مشيرًا إلى وجود تحرك قوي جدًا من الرئيس السيسي من أجل أن يتلقى أبناؤنا أفضل تعليم.

وأشار إلى أن مستوى الانضباط في كلية الطب العسكري عالٍ للغاية، ما يجعل كل ولي أمر مطمئنًا على ابنه أو ابنته، لافتًا إلى أن كل شيء متوفر لهم على أعلى مستوى، وتحت إشراف أيدي أمينة، مؤكدًا أنه لا يوجد لديهم في الطب العسكري سوى التعليم من وقت الاستيقاظ وحتى وقت النوم.



