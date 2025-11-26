إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

نظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ندوة الفنانة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة العاشرة ، والتي تحملها أسمها.

حضر الندوة المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، بالإضافة إلى الإعلامية هالة سرحان التي تدير الندوة.

وقالت إلهام شاهين: أتمنى أن يعرض التليفزيون عدد من المسرحيات التي قدمت بتقديمها، خاصة وأنها مأخوذة من الأدب العالمي، وتلك المسرحيات كانت تعرض اسبوعين فقط لتصويرها في التليفزيون.

وقالت إلهام شاهين: قدمت في المسرح 25 عمل، ويعد رقم كبير لأن هناك أعمال عرضت لمدة 5 سنوات، فشخصيا اعتز بمسيرتي الفنية.





تحمل هذه الدورة اسم الفنانة القديرة إلهام شاهين من جمهورية مصر العربية، حيث قدمت مايقرب من 25 عرض مسرحي، تم تصوير 20 مسرحية منهم فقط .

