قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الفنان السوري أحمد مللي

أحمد مللي
أحمد مللي
سعيد فراج

كشفت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، عن وفاة الفنان السوري أحمد مللي، صباح اليوم الأحد 11 يناير، وتشييع الجثمان عصر اليوم. 

وكتبت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد مللي .. سيشييع جثمانه الطاهر اليوم الأحد 10/1/2026 .. من المشفى الوطني بدمشق ويصلى عليه عقب صلاة العصر بجامع سعيد باشا بركن الدين ويوارى الثرى في مقبرة آل رشي في ركن الدين .. وسنوافيكم لاحقاً بموعد ومكان التعزية .. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

أعمال أحمد مللي 

ولد أحمد مللي في سوريا، ونشأ في بيئة شجّعته على الاهتمام بالفن والتمثيل منذ سن مبكرة. دفعه شغفه بالوقوف على الخشبة إلى دراسة التمثيل أكاديميًا، فالتحق بـالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، الذي يُعدّ من أهم المؤسسات الفنية في العالم العربي، وتخرّج فيه بعد أن تلقّى تدريبًا مكثفًا على يد نخبة من كبار المخرجين والأساتذة، الأمر الذي أسهم في صقل أدواته الفنية وبناء شخصيته التمثيلية.

بدأت مسيرة أحمد مللي الفنية من المسرح، حيث شارك في عدد من العروض التي لاقت استحسان النقاد والجمهور، وبرز فيها بفضل قدرته على تقمص الشخصيات المركبة والتعبير العميق عن أبعادها النفسية. 

وقد شكّل المسرح بالنسبة له قاعدة أساسية انطلق منها نحو الشاشة الصغيرة، حاملاً معه خبرة الأداء الحي والانضباط الفني.

دخل أحمد مللي، عالم الدراما التلفزيونية السورية في فترة شهدت ازدهارًا كبيرًا، وشارك في عدة أعمال درامية تركت أثرًا واضحًا لدى المشاهدين. من أبرز مشاركاته ظهوره في مسلسلات اجتماعية وتاريخية، حيث قدّم أدوارًا متنوعة بين الشخصيات المعاصرة وتلك التي تنتمي إلى بيئات زمنية مختلفة، ما أظهر مرونته وقدرته على التلوّن الفني. وقد تميّز أداؤه بالصدق والبساطة، مبتعدًا عن المبالغة، وهو ما جعله قريبًا من الجمهور.

كما عمل أحمد مللي مع عدد من المخرجين البارزين في الدراما السورية، وكان حريصًا على اختيار الأدوار التي تضيف إلى رصيده الفني، حتى وإن كانت أدوارًا ثانوية، مؤمنًا بأن قيمة الدور تكمن في تأثيره وليس في مساحته. هذا النهج أكسبه احترام الوسط الفني، ورسّخ صورته كممثل جاد يضع الجودة في مقدمة أولوياته.

أحمد مللي الفنان السوري أحمد مللي أعمال أحمد مللي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

عبد الله السعيد

إعلامي: عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي

محمد صلاح

أحمد حسن: صلاح يعادل رقم حسام حسن ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمصر في كأس الأمم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد