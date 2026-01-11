مراد مكرم يثير الجدل بشأن مواجهة السنغال.. تفاصيل

طرح الفنان مراد مكرم سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر أمام السنغال.

مراد مكرم

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خوفي الوحيد ، إن السنغال دلوقتي عارفه نقطة ضعفنا...العرضيات...يا تري حسام يلحق يصلحها قبل يوم الاربع؟؟؟".

وكان قد كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن حواره مع حسام حسن الصيف الماضي وعن أفكاره الفنية للمنتخب مصر وطموحة للفوز بالبطولة.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس: "حسام حسن جلس معي في الصيف و كلمني عن أفكاره الفنية وخياله الفني في إدارة المباريات.. واليوم أستمتع بهذا الحوار وكيف حوله حسام إلي واقع.. بالذكاء والخطط المناسبة لكل مباراة وكيفية إدارة المباراة والتحفيز النفسي للاعبين قبل المباراة.. مبروك حسام استمر في إسعاد جماهير مصر.

تتوجّه اليوم بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة المغربية استعدادًا لمواجهة السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر ضد السنغال على ملعب ابن بطوطة، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب كوت ديفوار بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني لصالح منتخب مصر فيما قلص كوت ديفوار الفارق فى الشوط الأول.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 51.

وأضاف منتخب كوت ديفوار الهدف الثاني فى شباك محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الوطني.