الظهور الأول لمعتمد جمال.. الزمالك يواجه زد في بطولة كأس عاصمة مصر

يواجه نادي الزمالك منافسه زد اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى معتمد جمال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك وراء تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط لتثبيت اقدامه في الظهور الأول رفقة الفارس الأبيض.

ويحاول الزماك تحسين مركزه في جدول ترتيب مجموعة كأس عاصمة مصر بعدما خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحقق الفوز في مباراة واحده.

فيما يرغب فريق زد في استعادة صدارة جدول ترتيب المجموعة على أمل تحقيق اللقب في النهاية.

وتقام مباراة الزمالك ضد زد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

غيابات الزمالك

يفتقد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك العديد من اللاعبين في مباراة زد وهم:محمود جهاد، أحمد ربيع، عبد الله السعيد، ونبيل عماد "دونجا" للإصابة، ومحمود بنتايج لأزمة فسخ عقده مع الفريق الأبيض.

بجانب استمرار غياب سيف الجزيري لحصوله على إجازة بعد انتهاء مشوار منتخب تونس فى أمم أفريقيا، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد صبحى، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة لتواجدهم مع منتخب مصر وأحمد حمدي لاستمرار أزمته مع النادي.