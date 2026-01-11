قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع.. ألونسو وفليك يحسمان أوراق نهائي الكلاسيكو

إسراء أشرف

حسم المدربان تشابي ألونسو وهانز فليك ملامح التشكيل الأساسي لمواجهة الكلاسيكو المنتظرة، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية.

وكان ريال مدريد قد بلغ المباراة النهائية عقب تفوقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

بينما وصل برشلونة إلى النهائي بأداء قوي بعدما حقق فوزًا عريضًا على أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون مقابل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، يعتزم تشابي ألونسو الاعتماد على فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، مع الدفع بجونزالو جارسيا في الخط الأمامي، إلى جانب فينيسيوس جونيور ورودريجو.

في المقابل، سيقود فيران توريس هجوم برشلونة، بدعم من لامين يامال في الجهة اليمنى ورافينيا في الجهة اليسرى.

ومن المنتظر أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيل التالي:

ريال مدريد:

كورتوا، كاريراس، روديجر، أسينسيو، فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا

برشلونة:

جارسيا، كوندي، مارتن، كوبارسي، إريك جارسيا، دي يونج، بيدري، لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

ويخوض برشلونة النهائي وهو حامل لقب النسخة الماضية من السوبر الإسباني، بعدما تفوق على ريال مدريد بنتيجة 5-2، في مباراة ما زالت حاضرة في أذهان جماهير الفريقين.

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

