تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع.. ألونسو وفليك يحسمان أوراق نهائي الكلاسيكو

حسم المدربان تشابي ألونسو وهانز فليك ملامح التشكيل الأساسي لمواجهة الكلاسيكو المنتظرة، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية.

وكان ريال مدريد قد بلغ المباراة النهائية عقب تفوقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

بينما وصل برشلونة إلى النهائي بأداء قوي بعدما حقق فوزًا عريضًا على أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون مقابل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، يعتزم تشابي ألونسو الاعتماد على فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، مع الدفع بجونزالو جارسيا في الخط الأمامي، إلى جانب فينيسيوس جونيور ورودريجو.

في المقابل، سيقود فيران توريس هجوم برشلونة، بدعم من لامين يامال في الجهة اليمنى ورافينيا في الجهة اليسرى.

ومن المنتظر أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيل التالي:

ريال مدريد:

كورتوا، كاريراس، روديجر، أسينسيو، فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا

برشلونة:

جارسيا، كوندي، مارتن، كوبارسي، إريك جارسيا، دي يونج، بيدري، لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

ويخوض برشلونة النهائي وهو حامل لقب النسخة الماضية من السوبر الإسباني، بعدما تفوق على ريال مدريد بنتيجة 5-2، في مباراة ما زالت حاضرة في أذهان جماهير الفريقين.